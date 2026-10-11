Volodimir Zelenski caută ajutor european după atacurile lui Trump. Cu cine a vorbit după ce președintele american i-a cerut să plece

Volodimir Zelenski caută ajutor european după atacurile lui Trump. FOTO: Profimedia Images

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, caută sprijin european după ce președintele american Donald Trump a declarat că a sosit momentul ca Ucraina să aibă un nou preşedinte, capabil să ajungă la un acord cu Rusia. Zelenski a discutat sâmbătă seară cu mai mulți lideri europeni, care au condamnat declarația lui Trump și și-ar reafirmat solidaritatea cu Kievul. Prim-ministrul britanic Andy Burnham i-a transmis "solidaritatea sa deplină", în timp ce Estonia cere o dezbatere în UE privind mai mult ajutor pentru Ucraina, pentru distrugerea rafinăriilor rusești, scrie Ukrinform. Totodată, premierul finlandez, a descris acordul ruso-american "o dezamăgire teribilă".

Ministrul de externe al Ucrainei Andrii Sîbiha a subliniat sâmbătă că preşedintele Volodimir Zelenski se bucură de sprijinul poporului ucrainean, după ce Donald Trump a declarat că a sosit momentul ca Ucraina să aibă un nou preşedinte, capabil să ajungă la un acord cu Rusia, relatează Ukrainska Pravda.

"Preşedintele Zelenski conduce naţiunea noastră într-o perioadă de război - un război pentru independenţă, libertate şi demnitate. El se bucură de sprijinul poporului ucrainean, iar poporul este cel care are dreptul să decidă. Declaraţiile din străinătate nu fac decât să confirme că îşi îndeplineşte bine îndatoririle. Merită să fie susţinut", a declarat ministrul de externe într-o postare pe X.

Într-o altă postare, Sîbija a spus că "după evenimentele contraproductive de ieri, ziua de astăzi (sâmbătă - n.r) a fost marcată de o activitate diplomatică intensă pentru Ucraina", arătând că preşedintele Zelenski a purtat discuţii "neîntrerupte, pe tot parcursul zilei" cu liderii ţărilor partenere.

Sîbiha, la rândul său, a purtat discuţii cu omologii din Regatul Unit, Germania şi Norvegia. "Am discutat nu numai despre cum să menţinem, ci şi despre cum să intensificăm presiunea asupra maşinii de război ruseşti. De asemenea, am convenit asupra programului viitoarelor noastre contacte", a detaliat ministrul de externe.

El a subliniat că sprijinul partenerilor Ucrainei rămâne de neclintit, iar săptămâna viitoare trebuie să devină o săptămână "a forţei europene, a hotărârii şi a presiunii sporite asupra Moscovei. Împreună, putem pune capăt celebrărilor lui Putin şi putem lovi cu toată forţa economia şi complexul său militar-industrial", afirmă şeful diplomaţiei ucrainene, sugerând că Ucraina nu are de gând să cedeze în faţa presiunilor lui Donald Trump, care a cerut Kievului să nu mai atace rafinăriile ruseşti.

"Terorismul rus nu se opreşte nici măcar o oră. Bombele, rachetele şi dronele ruseşti continuă să lovească oraşele noastre, ucigând civili nevinovaţi, inclusiv copii. Aproape 100 de persoane au fost ucise într-o singură săptămână. Nu este momentul pentru slăbiciune", a arătat şeful diplomaţiei ucrainene.

Premierul britanic își reafirmă " solidaritatea deplină " cu Zelenski după disputa cu Trump

Prim-ministrul britanic Andy Burnham i-a transmis sâmbătă președintelui ucrainean Volodimir Zelenski "solidaritatea sa deplină", după ce acesta a intrat în conflict cu președintele american Donald Trump pe tema unui acord privind motorina rusească, scrie CTV News.

În cadrul unei convorbiri telefonice între cei doi lideri, Burnham i-a spus președintelui ucrainean că recunoaște că "ultimele 24 de ore au fost dificile pentru Ucraina" și și-a reafirmat "solidaritatea deplină", potrivit unui comunicat publicat de biroul său de la Downing Street.

Cei doi lideri au discutat despre "importanța menținerii presiunii asupra Rusiei”, Burnham precizând că Regatul Unit „își va înăspri în continuare sancțiunile împotriva Rusiei și va lua noi măsuri pentru a îngrădi mașinăria de război rusă, pe baza noilor desemnări britanice împotriva unor ținte rusești anunțate în această săptămână".

Potrivit aceluiași comunicat, cei doi au convenit să se întâlnească personal în zilele următoare.

Trump și Zelenski au schimbat replici acide sâmbătă, după ce Washingtonul a decis relaxarea sancțiunilor asupra motorinei rusești, iar loviturile continue ale Moscovei asupra Ucrainei au ucis cel puțin 21 de persoane, printre care patru copii.

Zelenski a discutat cu premierul norvegian despre atacurile rusești și despre sprijinul suplimentar pentru Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a informat pe prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre despre atacurile lansate sâmbătă de Rusia asupra Ucrainei.

Președintele ucrainean a făcut această declarație într-o postare pe Telegram, potrivit Ukrinform.

"Am vorbit cu Jonas Gahr Støre. I-am prezentat premierului atacurile rusești de astăzi – lovituri extrem de josnice, care au continuat pe tot parcursul zilei", a transmis acesta.

Zelenski le-a mulțumit premierului norvegian și tuturor norvegienilor pentru sprijinul acordat.

"Trăim o perioadă deosebit de critică, în care sunt necesari pași noi pentru ca Rusia să nu aibă impresia că poate destrăma lumea și poate continua războiul la nesfârșit. Sunt recunoscător Norvegiei pentru disponibilitatea de a ajuta. Vom continua să ne coordonăm și pregătim întâlniri și decizii comune", a declarat președintele.

Kaja Kallas: " Nu este momentul să reducem presiunea asupra Rusiei, iar Europa nu o va face "

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a asigurat că Europa nu va slăbi presiunea asupra Moscovei în urma acordului dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin.

"Atacurile ruseşti au ucis peste 80 de civili ucraineni în două zile. În plus, Rusia şi-a intensificat atacurile hibride împotriva Europei, vizând atât state membre ale Uniunii Europene, cât şi aliaţi din NATO. Suspendarea sancţiunilor asupra motorinei ruseşti oferă Moscovei venituri suplimentare pentru finanţarea războiului", a transmis Kallas într-o postare pe reţeaua X.

"Nu este momentul să reducem presiunea asupra Rusiei, iar Europa nu o va face", adaugă ea.

Estonia cere o dezbatere în UE privind mai mult ajutor pentru Ucraina, pentru distrugerea rafinăriilor rusești

Prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, a criticat dur decizia Statelor Unite de a încheia un acord cu Rusia privind livrările de motorină și dorește ca Consiliul European să discute un ajutor suplimentar pentru Ucraina, care să-i permită acesteia să distrugă rafinăriile de petrol rusești.

Informația a fost relatată de ERR, potrivit Ukrinform.

"Este o eroare majoră de calcul, pentru că înțelegerile cu dictatorii sunt drumul spre iad. Oameni nevinovați sunt uciși pentru banii din gaze și combustibil. Și este foarte probabil ca mult așteptatul combustibil să nici nu ajungă", a declarat premierul estonian.

Michal a subliniat că acordul contravine politicii urmate de Occident în ultimii ani, aceea de a limita veniturile Rusiei din exporturile de energie.

"Până acum, SUA și-au convins aliații să renunțe la combustibilul rusesc. La fel am făcut și noi" a afirmat Michal.

În opinia sa, strategia de reducere a veniturilor Rusiei trebuie să continue.

"Merită discutat, atât în Estonia, cât și la Consiliul European de săptămâna viitoare, dacă putem contribui rapid cu mai mult pentru Ucraina, astfel încât aceasta să poată face praf rafinăriile de petrol ale Rusiei", a spus premierul estonian.

Premierul Finlandei numește acordul Trump–Putin privind motorina " o dezamăgire teribilă "

Prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo, a criticat acordul dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin privind livrările de motorină rusească.

Informația a apărut într-un reportaj al Yle, potrivit Ukrinform.

Totodată, Orpo a remarcat că volumul convenit al livrărilor reprezintă doar o mică parte din consumul Statelor Unite și că rămâne neclar dacă combustibilul poate fi livrat integral, scrie Ukrinform.

Orpo a declarat că nu crede că acordul va avea, în cele din urmă, un impact asupra Statelor Unite sau asupra pieței globale.

El a adăugat că Europa ar trebui să acționeze mai ferm și să impună sancțiuni suplimentare Rusiei.

Sâmbătă, Donald Trump l-a atacat dur pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, afirmând că este timpul ca Ucraina să "aibă un nou preşedinte" şi condamnând atacurile ucrainene asupra infrastructurilor ruseşti din domeniul hidrocarburilor. "Ar fi bine să înceteze", a avertizat Donald Trump, a doua zi după anunţul privind livrarea unor cantităţi uriaşe de motorină rusă către Statele Unite, urmare a unei convorbiri pe care a avut-o cu Vladimir Putin.

Președintele american Donald Trump a încheiat un acord cu Vladimir Putin pentru livrarea pe piața globală a câtorva milioane de tone de motorină rusească.

Trump a declarat că măsura era necesară pentru a reduce prețurile carburanților, care au crescut puternic după ce Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, în urma izbucnirii războiului cu Statele Unite.

Potrivit lui Trump, Rusia a acceptat să livreze imediat 300.000 de tone de motorină pe piața globală, urmate de volume suplimentare, în baza unei licențe americane temporare valabile până la 7 aprilie 2027.

În acest context, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că darurile făcute lui Putin nu vor ajuta la aducerea păcii.