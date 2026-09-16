Volodimir Zelenski se va întâlni cu Emmanuel Macron în marja Adunării Generale a ONU de la New York

<1 minut de citit Publicat la 07:31 16 Sep 2026 Modificat la 07:32 16 Sep 2026

Președintele francez Emmanuel Macron și președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească la New York/ FOTO: Hepta

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat marţi că intenţionează să se întâlnească „în curând” cu omologul său francez, Emmanuel Macron, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Emmanuel şi cu mine am convenit să ne întâlnim în curând în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite”, a declarat Zelenski pe platforma X la finalul unei conversaţii telefonice cu Macron.

El a precizat că a discutat în detaliu cu preşedintele francez "stadiul procesului diplomatic" pentru a pune capăt războiului din Ucraina şi "măsurile avute în vedere" pentru a realiza acest lucru.

Zelenski anunţase anterior, după vizita emisarilor americani la Moscova şi Kiev, că intenţionează să se întâlnească cu Donald Trump la New York la sfârşitul lunii septembrie.

Washingtonul încearcă să relanseze eforturile de mediere pentru a găsi o soluţie la război, eforturi blocate de la începutul anului. Liderii europeni nu participă direct la acest proces.

Preşedintele ucrainean a spus că mizează pe o reluare a negocierilor directe cu Rusia chiar din această lună, după alegerile legislative ruse din 18-20 septembrie. Kremlinul a afirmat că nu exclude o reuniune în luna octombrie.