Macron îi cere Ursulei von der Leyen să interzică în UE accesul copiilor sub 15 ani la reţele sociale

Macron cere un "text european" care să interzică accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Foto: Getty Images

Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, un „text european” pentru a interzice accesul la rețelele sociale pentru tinerii sub 15 ani, cu scopul de a „proteja toți copiii din Uniune”, relatează Agerpres.

În condițiile în care o lege franceză în acest sens a fost cenzurată în august de Consiliul Constituțional, președintele francez își reafirmă dorința de a 'găsi o cale de atac în această toamnă' printr-un „text legislativ revizuit” la nivel național care să 'respecte dreptul Uniunii și Constituția noastră”.

În acest sens, el cere să „se poată baza din nou pe expertiza și mobilizarea serviciilor Comisiei, într-un timp restrâns, atunci când acest text le va fi transmis.

Emmanuel Macron, care a făcut din acest subiect o bătălie majoră a sfârșitului celui de-al doilea mandat al său, speră că o astfel de interdicție va fi operațională în Franța în momentul în care va părăsi Palatul Elysee, în primăvară.

Însă, „astăzi devine indispensabil să mergem mai departe și să armonizăm, printr-un nou text european, interzicerea accesului la platformele de rețele sociale pentru cei sub 15 ani”, adaugă el în această scrisoare datată 29 august.

Planul Comisiei Europene

„Urgența este clară”, a mai spus președintele francez care a format de-a lungul lunilor o coaliție de țări din UE în favoarea unei „majorități digitale”, chiar dacă există nuanțe între ele, în special în ceea ce privește vârsta ce ar trebui stabilită.

„Verificarea vârstei va trebui să se bazeze pe un set de soluții naționale și europene robuste și care să respecte regulile de protecție a vieții private”, consideră Emmanuel Macron.

De asemenea, el solicită ca acest text european „să permită țintirea și reglementarea clară a funcționalităților adictive și introducerea unor standarde de siguranță implicite”, cum ar fi, de exemplu, „limitele de timp de utilizare”.

În iulie, Ursula von der Leyen a promis propuneri „după vară”. Ea a menționat atunci că dorește „să aibă în vedere un acces progresiv și gradual pentru diferite categorii de vârstă” la rețelele sociale, părând astfel că vrea să urmeze avizul unui comitet de experți europeni care a recomandat interzicerea accesului pentru cei sub 13 ani și limite mai puțin stricte între 13 și 18 ani.

Înainte ca ea să își dezvăluie propriul plan, Emmanuel Macron face, așadar, presiuni pentru o poziție mai dură, cu o interdicție europeană armonizată pentru cei sub 15 ani, conform modelului pe care dorește să îl implementeze în Franța.

Consiliul Constituțional a considerat că textul parlamentului francez aducea „o atingere disproporționată” libertății de exprimare și de comunicare a adolescenților. Totuși, acesta a recunoscut cerința constituțională de protejare a interesului superior al copilului.

Președintele Franței mai spune în scrisoarea sa că restricțiile trebuie să fie „mai bine definite și încadrate” pentru a fi acceptate de către judecătorii Consiliului Constituțional.