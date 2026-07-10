Comisia Europeană face un nou pas pentru interzicerea copiilor pe rețelele sociale. Politico: Mulțumiți-i Ursulei von der Leyen

2 minute de citit Publicat la 23:45 10 Iul 2026 Modificat la 23:49 10 Iul 2026

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Profimedia Images

Dacă tinerii și adolesenții din Europa se vor vedea, la un moment dat, dați afară de pe rețelele sociale, vor trebui să-i mulțumeasă Ursulei von der Leyen. Luni, Comisia Europeană va face public un studiu despre riscurile pe care le prezintă rețelele sociale asupra minorilor, în cadrul unui nou demers prin care oficialii UE își intensifică eforturile de protejare a copiilor în mediul online, informează Politico.

Autorii studiului sunt psihiatrul pediatru Jörg Fegert și experta în „epidemiologie socială” (modul în care rețelele sociale influențează starea de sănătate la nivelul unei populații) Maria Melcior.

Până în septembrie, Von der Leyen ar putea face publice noile planuri și măsuri menite a restricționa accesul minorilor la rețelele sociale, după cum au precizat pentru Politico, patru oficiali UE.

Astfel, la nivelul Comisiei Europene a fost elaborat încă din martie un proiect de lege pe această temă.

Din decembrie 2025, noua lege australiană privind rețelele sociale obligă platforme precum Instagram, Snapchat și YouTube să interzică persoanelor sub 16 ani să dețină conturi pe astfel de rețele. Operatorii trebuie să ia „măsuri rezonabile” pentru a respecta legea, iar guvernul le-a recomandat să utilizeze mai multe metode de verificare pentru a stabili vârsta utilizatorilor.

În contextul interdicției adoptate în Australia privind accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale, Europa încearcă de câteva luni să adopte măsuri similare.

14 state UE sunt deja de acord cu interdicția

La nivelul UE, o astfel de interdicție e însă mult mai dificil de aplicat simultan în rândul celor 27 de state membre.

Încă din noiembrie 2025, guvernul danez a anunțat că a obținut acordul tuturor partidelor politice pentru a interzice accesul persoanelor sub 15 ani la anumite rețele sociale. Măsura urmărește „protejarea copiilor și tinerilor în mediul digital” de platformele care îi pot expune la conținut nociv sau funcționalități periculoase, potrivit unui comunicat.

Franța vrea să introducă un proiect de lege care să restricționeze accesul la rețele sociale pentru cei sub 15 ani. Măsura vine după un raport parlamentar publicat în septembrie, care recomanda interzicerea totală a rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani și introducea ideea unei „stingeri digitale” pentru cei sub 18 ani.

Raportul a fost lansat după ce șapte familii au dat în judecată TikTok în 2024, acuzând platforma că expune copiii la conținut care încurajează suicidul.

Spania propune interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețele sociale, forumuri, platforme de comunicare sau „orice spațiu virtual care include inteligență artificială generativă”, fără consimțământ explicit al părinților.

În „alte cazuri”, vârsta minimă ar fi 14 ani, pentru „a preveni riscurile legate de expunerea timpurie la conținut inadecvat, cyberbullying sau exploatarea digitală a datelor personale”. Proiectul nu clarifică însă la ce situații se referă.

Parlamentul italian a introdus un proiect de lege care ar putea impune restricții pentru copiii sub 15 ani și ar limita activitatea „kidfluencerilor”. Legea prevede verificarea vârstei printr-un „portofel digital național”, conectat la viitorul sistem european de verificare a vârstei.

Germania nu are în prezent restricții pentru sub 16 ani, dar parlamentul studiază posibilitatea aplicării unei interdicții generale pentru toți minorii, fără excepții bazate pe consimțământ parental. Raportul final este așteptat în toamna lui 2026.

Grecia a interzis deja smartphone-urile în școli și a lansat o platformă pentru părinți privind controlul parental și ia în calcul o interdicție similară ca ea din Australia.

„Observăm că 14 state sunt deja de acord în privința aceasta”, a spus ministrul polonez pentru Digitalizare, Dariusz Standerski, într-o declarație făcută Politico. „Cred că avem acum o majoritate suficientă pentru a adopta astfel de soluții, nu văd ca un posibil bloc minoritar să blocheze o astfel de decizie”, referitor la interdicția accesului minorilor pe rețelele sociale în UE.