O țară din UE va interzice rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani: „Le fură copilăria”

1 minut de citit Publicat la 17:32 07 Oct 2025 Modificat la 17:40 07 Oct 2025

Danemarca vrea să interzică utilizarea reţelelor sociale de către copiii sub 15 ani. Foto: Hepta

Danemarca vrea să interzică utilizarea reţelelor sociale de către copiii sub 15 ani, a anunţat marţi prim-ministrul Mette Frederiksen.

„Guvernul va propune interzicerea mai multor reţele de socializare pentru copiii şi tinerii sub 15 ani", a declarat Mette Frederiksen în discursul său de deschidere a sesiunii parlamentare, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Conform proiectului de lege care urmează să fie prezentat la o dată încă nespecificată, părinţii vor avea opţiunea de a le permite copiilor lor să utilizeze reţelele de socializare de la vârsta de 13 ani.

„Telefoanele mobile şi reţelele sociale fură copilăria copiilor noştri", a insistat şefa guvernului, argumentând că 60% dintre băieţii danezi cu vârste cuprinse între 11 şi 19 ani stau acasă în fiecare săptămână în loc să iasă şi să se vadă cu prietenii în timpul liber.

Modalităţile de aplicare a acestei interdicţii nu au fost detaliate.

La nivel internaţional, Australia este una din ţările pioniere în reglementarea internetului. Parlamentul său a adoptat o lege la sfârşitul anului 2024 ce interzice accesul la reţelele de socializare precum TikTok, X, Facebook şi Instagram pentru copiii cu vârsta sub 16 ani.

În iunie, Grecia a propus stabilirea unei vârste digitale a majoratului la nivelul UE sub care copiii să nu poată accesa reţelele sociale fără consimţământul părinţilor.