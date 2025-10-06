Antena 3 CNN Politică Legea majoratului online a fost adoptată de Senat. Accesul la servicii online, doar cu acord parental pentru minorii sub 16 ani

Legea majoratului online a fost adoptată de Senat. Accesul la servicii online, doar cu acord parental pentru minorii sub 16 ani

Andrei Paraschiv
<1 minut de citit Publicat la 18:34 06 Oct 2025 Modificat la 18:34 06 Oct 2025
Sedinţă în plen a Senatului României
Sedinţă în plen a Senatului. Foto: Agerpres

Senatul a adoptat, luni, în plen, propunerea legislativă privind majoratul online, care prevede că minorul, până la împlinirea vârstei de 16 ani, poate accesa servicii online şi îşi poate crea conturi personale, în nume propriu, numai în baza acordului parental verificabil. Proiectul de lege a fost iniţiat de un grup de parlamentari PNL-PSD-UDMR şi urmează să ajungă în Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz, scrie Agerpres.

La vot au fost înregistrate 123 de voturi "pentru" şi şase abţineri.

Restricţia nu se aplică platformelor online dedicate învăţării autorizate la nivel naţional de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau la nivel european de către autorităţile competente.

Legea majoratului online, iniţiată de un grup de parlamentari PNL, PSD şi UDMR, are ca scop instituirea unor măsuri pentru protecţia minorilor împotriva conţinutului dăunător accesibil prin intermediul serviciilor online, în vederea asigurării dezvoltării fizice, mintale şi morale corespunzătoare a acestora.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

×
Etichete: Senatul Romaniei proiect de lege măsuri de siguranţă

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Citește mai multe din Politică
» Citește mai multe din Politică
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close