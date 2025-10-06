Legea majoratului online a fost adoptată de Senat. Accesul la servicii online, doar cu acord parental pentru minorii sub 16 ani

Sedinţă în plen a Senatului. Foto: Agerpres

Senatul a adoptat, luni, în plen, propunerea legislativă privind majoratul online, care prevede că minorul, până la împlinirea vârstei de 16 ani, poate accesa servicii online şi îşi poate crea conturi personale, în nume propriu, numai în baza acordului parental verificabil. Proiectul de lege a fost iniţiat de un grup de parlamentari PNL-PSD-UDMR şi urmează să ajungă în Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz, scrie Agerpres.



La vot au fost înregistrate 123 de voturi "pentru" şi şase abţineri.



Restricţia nu se aplică platformelor online dedicate învăţării autorizate la nivel naţional de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau la nivel european de către autorităţile competente.



Legea majoratului online, iniţiată de un grup de parlamentari PNL, PSD şi UDMR, are ca scop instituirea unor măsuri pentru protecţia minorilor împotriva conţinutului dăunător accesibil prin intermediul serviciilor online, în vederea asigurării dezvoltării fizice, mintale şi morale corespunzătoare a acestora.



Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.