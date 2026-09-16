Lovitură-surpriză în Congresul SUA: Un congresman republican forțează un vot pentru demiterea lui Pete Hegseth

Pete Hegseth. sursa foto: Getty

Reprezentantul republican Thomas Massie a inițiat demersuri pentru a forța un vot în Camera Reprezentanților privind demiterea secretarului Apărării, Pete Hegseth. Este, poate, cel mai izbitor exemplu de până acum în care un membru al propriului partid al președintelui Donald Trump îl condamnă public pe unul dintre principalii miniștri ai administrației sale, scrie publicația Time.

Congresmanul din Kentucky a depus, marți, opt capete de acuzare împotriva lui Hegseth, printre care acuzația că secretarul Apărării poartă războiul din Iran încălcând mai multe prevederi ale Rezoluției privind competențele de război din 1973.

Unul dintre capetele de acuzare susține, de asemenea, că Hegseth „suprimă libertatea de exprimare” folosind „autoritatea” Departamentului Apărării „pentru a-l intimida și a lua măsuri de retorsiune împotriva senatorului Mark Kelly pentru un discurs protejat constituțional”.

Acuzația vine după ce parlamentarul a realizat, alături de alți democrați, un clip video prin care le reamintea membrilor armatei și ai comunității de informații că pot refuza executarea unor ordine ilegale.

Un alt cap de acuzare depus de Massie susține că operațiunea militară americană din Venezuela, în urma căreia au fost capturați președintele Nicolas Maduro și soția sa, a fost realizată „fără o autoritate constituțională sau legală”.

„Angajându-se în ostilități în Iran timp de peste 90 de zile fără autorizarea Congresului, secretarul Hegseth încalcă legea și trebuie tras la răspundere”, a declarat Massie într-un comunicat. „Încălcările constituționale ale secretarului Hegseth depășesc războiul ilegal din Iran. El abuzează de puterea funcției sale pentru a ignora rezoluțiile Congresului privind competențele de război, pentru a răpi lideri străini și pentru a-i intimida pe critici ai administrației Trump, luând măsuri de retorsiune împotriva lor pentru că și-au exercitat dreptul la liberă exprimare”.

„Dacă vrem să rămânem fideli jurământului nostru de a «susține și apăra Constituția Statelor Unite», Congresul nu trebuie să închidă ochii la acțiunile neconstituționale și ilegale ale secretarului Hegseth”, a continuat Massie.

Massie le-a spus, marți, reporterilor că nu i-a anunțat în prealabil pe liderii republicani că urma să facă un astfel de demers. Inițiativa de demitere are șanse mici de reușită, având în vedere controlul republican asupra Camerei Reprezentanților.

Iar chiar dacă rezoluția ar trece de camera inferioară, ar fi nevoie de un vot cu o majoritate de două treimi în Senatul controlat de republicani pentru condamnarea lui Hegseth și înlăturarea sa din funcție – ceea ce face ca demersul să fie, probabil, sortit eșecului din start.

Nu este încă limpede când anume va vota Camera Reprezentanților rezoluția lui Massie; camera inferioară urmează să părăsească capitala mai târziu în cursul acestei săptămâni, pentru o vacanță parlamentară.

Demersul lui Massie de a-l demite pe Hegseth vine în contextul în care secretarul Apărării s-a confruntat cu reacții ostile pe scară largă – atât din partea democraților, cât și a unor republicani – pe teme precum războiul din Iran și modul în care conduce Pentagonul.

La începutul acestei luni, senatorul republican Thom Tillis, din Carolina de Nord, i-a cerut președintelui să-l înlocuiască pe Hegseth, după ce Dan Driscoll și-a dat demisia din funcția de secretar al Armatei – unul dintre cei cel puțin 20 de lideri militari și civili care au fost demiși sau au demisionat din cadrul Departamentului Apărării de când Hegseth a preluat conducerea agenției.

„Nu am fost niciodată martorul unui management mai incompetent al bărbaților și femeilor curajoase care servesc țara noastră”, a scris Tillis într-o postare pe rețelele sociale. „Este intimidat de competență și se refugiază în stârnirea unor războaie culturale, în loc să se ocupe cu seriozitate de activitatea vitală a apărării noastre naționale și de sănătatea și bunăstarea forțelor noastre combatante”.

„Îl îndemn pe președinte să găsească un nou lider la Pentagon, care să păstreze și să pună în valoare talentele din armata noastră, în loc să le diminueze”, a continuat senatorul de Carolina de Nord.

Reprezentantul Don Bacon, republican din Nebraska, a declarat pentru CNN că este de acord „cu părerile” exprimate de Tillis, deși nu i-a cerut explicit lui Trump să-l concedieze pe Hegseth.

„Nu-mi place să-i spun președintelui pe cine ar trebui să angajeze și pe cine să concedieze. Nu știu dacă este chiar rolul meu, dar aș spune atât: (Hegseth) nu ar fi în echipa mea. Cred că el – nu a fost un lider prea bun în multe privințe”, a spus Bacon. „Eu nu l-aș angaja”.

În ciuda acestor critici ale republicanilor la adresa lui Hegseth, președintele a continuat să-i acorde sprijin secretarului Apărării, afirmând că Hegseth „face o treabă fantastică” în această funcție.

Întrebat despre inițiativa lui Massie în cadrul unei conferințe de presă de marți, procurorul general Todd Blanche a răspuns:

„Secretarul Hegseth face o treabă fenomenală” și a adăugat că „secretarul de Război nu se apucă pur și simplu să facă lucruri de capul lui – el respectă legea”.

Nu este prima dată când Massie intră în conflict cu Casa Albă. Massie și-a exprimat răspicat opoziția față de proiectul de lege „One Big Beautiful Bill” al președintelui și a criticat acțiunile lui Trump în Venezuela.

Massie i s-a alăturat, de asemenea, reprezentantului democrat Ro Khanna în efortul de a determina Departamentul de Justiție să facă publice dosarele legate de ancheta privind pe regretatul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein – un demers căruia Trump i s-a opus mult timp, înainte de a promulga în cele din urmă legea anul trecut, după ce aceasta fusese adoptată de Congres.

Trump l-a atacat public pe parlamentarul din Kentucky luni de-a rândul, numindu-l „cel mai prost congresman «republican» pe care l-am avut în mulți ani” și „un ratat cu totul ineficient care ne-a dezamăgit atât de tare”.

Președintele l-a susținut și a făcut campanie pentru contracandidatul lui Massie la alegerile primare, Ed Gallrein, care avea să-l învingă pe parlamentar în luna mai.