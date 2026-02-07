„Pachetul Dimitriev”. Zelenski spune că serviciile ucrainene au aflat despre un acord direct între SUA și Rusia

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Sursa foto: Getty Images

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a dezvăluit că serviciile de informații de la Kiev au obținut informații care arată că rușii le-au propus americanilor un acord de cooperare economică de aproximativ 12 trilioane, relatează Ukrinform, citat de euromaidanpress.com. „Serviciile de informații mi-au arătat acest așa-zis «pachet Dimitriev», care are un volum de aproximativ 12 trilioane de dolari. Acesta este un presupus pachet de cooperare economică între America și Rusia. Am auzit și de alte documente similare între America și Rusia”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a spus și că există indicii cu privire la faptul că documentele secrete ruso-americane conțin prevederi legate de Ucraina.

„Spunem clar că Ucraina nu va accepta astfel de acorduri care se fac despre noi fără să se discute cu noi”, a accentuat el.

Zelenski a spus și că delegația ucraineană a comunicat poziția clară a țării – anume că orice acord bilateral între Rusia și SUA care conține părți despre Ucraina nu poate să contrazică constituția și legile Ucrainei și nu ar trebui discutat fără participarea Ucrainei.

Întrebat despre miza unor astfel de acorduri, Zelenski a spus că crede că Rusia încearcă să convingă SUA să recunoască Crimeea ocupată ilegal.

„Da, probabil că sunt niște lucruri în relația SUA-Rusia care nu sunt treaba noastră. Dar dacă ne afectează în vreun fel interesele naționale, poporul ucrainean sau teritoriile noastre, atunci am vrea să vedem aceste documente, ca să nu avem probleme mai târziu, iar acest lucru cu siguranță că nu trebuie să se întâmple contrar intereselor ucrainenilor”, a adăugat Zelenski.

Declarațiile lui Zelenski vin după o vizită la Moscova a mai multor acoliți ai lui Trump – Jared Kushner, Josh Grunbaum (comisar federal SUA pentru achiziții publice). Ei s-au întâlnit cu Putin, cu Iuri Ușakov și cu Kirill Dimitriev.