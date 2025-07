Zeci de bebeluși, vânduți pentru adopții în Singapore. Poliția indoneziană a desființat rețeaua de traficanți

Poliția indoneziană a desființat rețeaua de traficanți de bebeluși Foto: Getty Images (imagine cu caracter ilustrativ)

Poliţia indoneziană a destructurat o reţea criminală acuzată că, în ultimii doi ani, a vândut cel puțin 24 de bebeluşi unor familii din Singapore cu sume de până la aproape 850 de euro, un caz în care 12 oameni au fost arestaţi, informează miercuri EFE, citată de Agerpres.



Poliţia din Java de Vest a anunţat într-un comunicat că şase bebeluşi, dintre care unul născut în Jakarta, au fost salvaţi de la această organizaţie criminală înainte de a fi vânduţi, se află acum în custodia autorităţilor şi primesc îngrijiri medicale.



Potrivit sursei citate, persoanele reținute îndeplineau sarcini precum recrutarea femeilor însărcinate, îngrijirea bebeluşilor şi gestionarea vânzării de minori, iar unele dintre aceste tranzacţii aveau loc înainte de naştere.



Alţi arestaţi au falsificat documente sau au jucat un rol în transportul de bebeluşi din Indonezia, ţară în curs de dezvoltare, în Singapore, un stat vecin prosper.



"Nu numai că i-am arestat pe aceşti suspecţi, dar am confiscat şi probe sub formă de documente, cărţi de identitate şi chiar paşapoarte, după ce am obţinut identitatea victimelor", a precizat poliţia.

Pentru un bebeluș, traficanții cereau între 580 și 845 de euro

Directorul Unităţii de Investigaţii Criminale din Java de Vest, Surawan, a declarat că victimele aveau între două şi trei luni şi au fost vândute pentru sume cuprinse între 11 şi 16 milioane de rupii indoneziene (între 580 şi 845 de euro).



În declaraţii acordate agenţiei de presă locale Antara, oficialul indonezian a explicat că această reţea criminală a fost descoperită după o anchetă privind un caz de răpire de copii şi că traficanţii "au separat majoritatea bebeluşilor de părinţii lor biologici" în Java de Vest, la aproximativ 175 de kilometri de Jakarta.



Surawan a declarat că suspecţii au recunoscut că au vândut cel puţin 24 de bebeluşi în Singapore începând din 2023, fără a se cunoaşte detalii despre locul în care se află în prezent micuţii.



"Suspecţii au susţinut că bebeluşii erau duşi în Singapore pentru a fi adoptaţi de către cetăţenii locali", a adăugat Surawan, care intenţionează să coopereze cu Interpol pentru a extinde ancheta dintre cele două ţări în vederea identificării de noi victime.