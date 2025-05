Zeci de migranți au luat banii oferiți de guvernul lui Donald Trump și au plecat de bunăvoie din SUA. Cât a primit fiecare

Mai mulți migranți ilegali care au acceptat să primească bani pentru a pleca voluntar din Statele Unite au părăsit teritoriul american, transmite presa internațională citată de Agerpres.

Este vorba despre 64 de migranți care au fost îmbarcați, luni, la bordul unui avion care a decolat din Houston, Texas, către Honduras şi Columbia.

Informația provine de la Departamentul pentru Securitate Internă al SUA.

"Migranții au primit, fiecare, un ajutor de călătorie de 1.000 de dolari, și își păstrează posibilitatea de a reveni într-o zi în mod legal în SUA", a precizat instituția citată.

Din cei 64, 38 de persoane sunt repatriați în şi 26 în Columbia.

Secretarul de stat pentru securitate internă al SUA, Kristi Noem, a îndemnat şi alte persoane aflate ilegal în SUA să beneficieze de acest program denumit "Proiectul de reîntoarcere în ţară".

