Zeci de mii de cehi au ieșit în stradă la Praga în sprijinul președintelui Pavel, aflat în război politic cu premierul populist Babis

1 minut de citit Publicat la 19:06 01 Feb 2026 Modificat la 19:06 01 Feb 2026

Zeci de mii de oameni au ieșit duminică în stradă la Praga, în sprijinul președintelui ceh. Foto: Hepta

Zeci de mii de persoane au ieșit duminică pe străzile din capitala Cehiei, în sprijinul preşedintelui liberal Petr Pavel, relatează DPA, citată de Agerpres.

Manifestanţii s-au strâns în două mari pieţe din centrul orașului, la apelul iniţiativei "Un milion de momente pentru democraţie".

Mișcarea vine pe fondul unei dispute care escaladează tot mai mult între preşedinte şi noul guvern de dreapta condus de prim-ministrul Andrej Babis.

La manifestaţie unde, potrivit organizatorilor, au venit între 80.000 şi 90.000 de persoane, s-a strigat, printre altele, "Nu suntem singuri!"

Ce se află la originea războiului președinte - premier în Cehia

Pavel refuză să-l numească în Guvern, ca ministru al Mediului, pe preşedintele de onoare al Partidului Motoriştilor, Filip Turek, aliat al premierului Babis.

Președintele a invocat afirmaţii făcute anterior de Turek, pe care le-a catalogat drept "incompatibile cu rolul unui ministru într-o democraţie".

E vorba de remarci rasiste şi sexiste ale lui Turek în postări pe reţele sociale

În plus, șeful statului l-a acuzat public pe ministrul de Externe, Petr Macinka, coleg de partid cu Turek, că încearcă să îl şantajeze pentru a obţine numirea acestuia din urmă în Guvern.

Duminică, președintele ceh le-a mulţumit pe X manifestanţilor pentru sprijinul lor.

Opoziția cehă atacă guvernul lui Babis cu o moțiune de cenzură

Fost general în cadrul NATO, Petr Pavel ocupă funcţia de preşedinte al Cehiei din martie 2023, fiind ales prin scrutin popular direct.

Opoziţia parlamentară intenţionează să depună marţi o moţiune de cenzură împotriva guvernului, în urma acuzaţiilor de presiuni asupra preşedintelui.

Însă, potrivit comentatorilor politici din țară, şansele de reuşită sunt foarte mici.

Coaliţia formată din partidul ANO al lui Andrej Babis, Motoriştii şi partidul "Libertate şi Democraţie Directă" (extremă-dreapta) deţine o majoritate de 108 mandate din cele 200 în Camera Deputaţilor.