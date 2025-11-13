Zelenski avertizează că Rusia se pregăteşte pentru un „mare război” pe teritoriu european: Va fi gata în 2029 sau 2030

Zelenski avertizează că Rusia se pregăteşte pentru un „mare război” pe teritoriu european. Foto: Getty Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, joi, că Rusia nu se va opri la Ucraina, ci va porni un „mare război” pe teritoriu european, pentru care va fi gata în 2029-2030.

„Trebuie să punem mai multă presiune asupra Rusiei. Conform situației de pe câmpul de luptă, nu vedem că Rusia ar vrea să se oprească. Problema este că, analizând industria militară de apărare a Rusiei, vedem că își cresc producția. Și estimarea noastră este că ei vor să continue acest război”, a scris Zelenski, pe contul de X.

Liderul de la Kiev afirmă că dacă europenii vor exercita o presiune mai mare asupra Moscovei, rușii „vor avea nevooie de o pauză”.

„Trebuie să recunoaștem că ei își doresc un război mare și se pregătesc să fie gata în 2029 sau 2030 – în această perioadă – pentru a începe un astfel de război major pe continentul european. Privim acest lucru ca pe o provocare cu adevărat mare”, a continuat Zelenski.

Acesta a adăugat că „ar trebui să ne gândim cum să-i oprim acum în Ucraina, dar și să facem tot posibilul pentru a le reduce capacitățile. Să nu le oferim bani, pe care oricum îi pot obține din energie, și să nu le oferim arme. Aceasta este problema la care trebuie să ne gândim”.