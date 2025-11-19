Zelenski, dupa întâlnirea cu Erdogan: „Este timpul ca războiul să se termine”

2 minute de citit Publicat la 19:43 19 Noi 2025 Modificat la 20:01 19 Noi 2025

Delegaţiile rusă şi ucraineană s-au întâlnit deja de trei ori în acest an, în mai, iunie şi iulie, în metropola turcă de pe malurile Bosforului. Foto: Getty Images

Preşedintele turc, Recep Erdogan, a făcut apel, miercuri, la relansarea negocierilor de la Istanbul între Rusia şi Ucraina pentru a pune capăt unui război cu consecinţe „devastatoare”. Volodimir Zelenski cu care s-a întâlnit la Ankara, şi-a exprimat speranţa în reluarea schimburilor de prizonieri de război cu Rusia până la sfârşitul anului, relatează France Presse şi EFE, potrivit Agerpres. Zelenski a declarat separat că „este timpul ca războiul să se termine”.

„Într-un moment în care efectele distructive ale războiului se agravează pentru cele două părţi, considerăm că negocierile de la Istanbul constituie o iniţiativă importantă în vederea unei soluţii diplomatice”, a afirmat Erdogan.

„Desigur, am discutat despre situația diplomatică şi acum multe procese au fost activate. Ne străduim ca întreaga activitate să fie orientată spre o pace demnă, cu securitate garantată. Războiul trebuie să se încheie. Nu există alternativă la pace. Rusia trebuie să înțeleagă că nu există niciun beneficiu al războiului, al uciderii, şi nu există nicio cale ca Rusiei să i se lase posibilitatea de a declanșa un alt război similar împotriva Ucrainei sau a oricărei alte țări”, a transmis Zelenski separat.

Erdogan a menţionat „în special, creşterea numărului de atacuri împotriva infrastructurilor energetice şi pierderile de vieţi omeneşti rezultate, precum şi distrugerile ireparabile pentru ambele părţi”.

„Revitalizarea procesului de la Istanbul cu un cadru mai complet - un cadru capabil să abordeze problemele de acum acute - ar fi benefic. Suntem de părere că procesul de la Istanbul trebuie reluat într-un format mai restrâns şi mai concentrat”, a afirmat el în cadrul unei conferinţe de presă comune cu Zelenski.

Volodimir Zelenski, la rândul său, şi-a exprimat speranţa reluării schimburilor de prizonieri de război cu Rusia „până la sfârşitul anului” în curs.

„Sperăm să reluăm schimburile până la sfârşitul anului, pentru a aduce acasă un număr semnificativ de prizonieri. Turcia ne ajută mult în acest demers”, a afirmat preşedintele ucrainean.

În cadrul reuniunilor precedente între delegaţiile rusă şi ucraineană de la Istanbul, sub auspiciile ministrului turc de externe, Hakan Fidan, cele două părţi conveniseră asupra unor schimburi de prizonieri de război.

Atât Erdogan, cât şi Zelenski şi-au exprimat dorinţa ca noi contacte să permită noi acorduri, precum cele încheiate în cadrul întâlnirilor anterioare între reprezentanţii Rusiei şi Ucrainei la Istanbul, care au făcut posibilă eliberarea a mii de prizonieri de război ucraineni şi ruşi.

„Suntem întotdeauna gata să discutăm propunerile cu Rusia pentru a activa încetarea focului şi a deschide calea către o pace durabilă”, a continuat el, precizând că „apreciază, de asemenea, implicarea aliatului nostru, Statele Unite, în acest proces”.

Declaraţiile preşedintelui ucrainean vin după ce publicaţia americană Axios a dezvăluit miercuri că emisarii Casei Albe şi Kremlinului, Steve Witkoff şi, respectiv, Kirill Dmitriev, ar fi negociat în secret şi fără a consulta Ucraina sau partenerii europeni ai Kievului un plan în 28 de puncte pentru a pune capăt războiului.

Zelenski a anunţat că se va deplasa în Turcia pentru a susţine mai multe întâlniri menite să „revitalizeze” negocierile privind sfârşitul războiului. Media americane au transmis că una dintre aceste întâlniri ar putea fi cu emisarul SUA, Steve Witkoff, dar guvernul american a negat că acesta ar fi avut intenţia de a călători în Turcia.

Pe lângă mulţumirile adresate Turciei pentru rolul său de mediator, Zelenski a vorbit de disponibilitatea Turciei de a se implica în asigurarea garanţiilor de securitate pentru Ucraina după încheierea războiului. În mod concret, Turcia se va ocupa de securitatea în Marea Neagră, potrivit lui.