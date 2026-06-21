Zelenski i-a trimis înapoi lui Nawrocki, prin poștă, Ordinul Vulturul Alb

3 minute de citit Publicat la 11:34 21 Iun 2026 Modificat la 11:34 21 Iun 2026

Fostul președinte polonez Andrzej Duda i-a acordat decorația lui Zelenski în 2023 pentru servicii în domeniul securității. Colaj foto: X/Volodimir Zelenski/ Getty Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a returnat prin poștă cea mai înaltă decorație de stat a Poloniei, după ce președintele polonez i-a retras-o în contextul unei dispute politice privind istoria celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit CNN.

Ucrainenii credeau că ordinul „era destinat poporului ucrainean și armatei noastre”, a scris Zelenski într-o postare pe rețelele sociale, explicând gestul. „Astăzi, am trimis Ordinul înapoi președintelui Poloniei. Cred că viitorul va confirma respectul pe care ucrainenii îl merită.”

Mesajul publicat pe X este însoțit de fotografii ale ordinului polonez și de o confirmare poștală care anunța că urma să fie trimis prin poștă la biroul prezidențial polonez.

Președintele Karol Nawrocki a decis să-i retragă lui Zelenski Ordinul Vulturul Alb din cauza deciziei liderului ucrainean de a numi o unitate militară după o organizație paramilitară ucraineană acuzată de masacrarea polonezilor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Fostul președinte polonez Andrzej Duda i-a acordat decorația lui Zelenski în 2023 pentru servicii în domeniul securității, rezilienței și apărării drepturilor omului.

Zelensky a emis un decret pe 26 mai prin care numește o unitate a Forțelor de Operațiuni Speciale ale Ucrainei după Armata Insurgentă Ucraineană, sau UPA, care a operat în anii 1940 și 1950 și a fost acuzată în Polonia de crime în masă.

„Pentru majoritatea societății poloneze, Armata Insurgentă Ucraineană rămâne mai presus de toate o formațiune responsabilă pentru crime crude împotriva cetățenilor Republicii Polone în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”, a declarat Nawrocki într-un discurs de 13 minute pe rețelele de socializare.

Decizia lui Zelenski a redeschis răni vechi în Polonia

Decretul ucrainean a fost întâmpinat cu critici pe scară largă în Polonia, care a găzduit milioane de refugiați ucraineni și este un susținător cheie al Kievului în lupta împotriva invaziei Rusiei, care durează de patru ani. Cu toate acestea, Nawrocki este un politician naționalist care a exploatat sentimentul anti-ucrainean pentru câștiguri electorale. Ucrainenii din Polonia se confruntă cu prejudecăți tot mai mari, în ciuda contribuției lor la economie.

Decizia de a revoca distincția nu a însemnat că sprijinul Poloniei pentru Ucraina în apărarea sa împotriva Rusiei va scădea, a spus Nawrocki.

Ucraina este recunoscătoare Poloniei pentru sprijinul său și va rămâne deschisă pentru a rezolva diferențele istorice cu Polonia, a scris Zelenski sâmbătă în postarea sa. „Sunt mândru de poporul nostru și de FIECARE războinic ucrainean.”

Șeful Biroului Prezidențial Ucrainean, Kiril Budanov, a scris pe Telegram că decizia lui Nawrocki a fost „un act neprietenos față de poporul nostru” și „un cadou pentru agresorul de la Moscova, care cu siguranță îl va folosi împotriva ambelor noastre țări”.

Patru oficiali ucraineni, inclusiv Budanov, au declarat că vor returna distincțiile de stat pe care Polonia le-a acordat.

Unii din Ucraina au criticat decizia de a restitui onorurile poloneze.

Arseni Iațeniuk, fostul prim-ministru al Ucrainei, a scris pe X că o „decizie dăunătoare și incorectă a actualului președinte al Poloniei nu poate fi corectată prin alte decizii incorecte ale noastre”.

Yesterday, the President of Poland noted that the Order of the White Eagle is not an ordinary award. It is a symbol of the highest trust of the Republic of Poland. It signifies a special bond with the Polish state and the special gratitude of the Polish People. Such a symbol… pic.twitter.com/FXNVFUW6Sh — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2026

Apeluri pentru rezolvarea diferențelor

Polonia urmează să găzduiască săptămâna viitoare un eveniment major privind reconstrucția postbelică a Ucrainei, la care Zelenski era așteptat să participe.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk, un rival politic al lui Nawrocki, i-a îndemnat pe cei doi lideri să „reducă emoțiile, nu să alimenteze tensiunile”.

„Linia frontului se îndreaptă în altă parte”, a scris Tusk pe rețelele de socializare vineri seară, adăugând că disputa dintre Polonia și Ucraina „îl încântă pe Putin și îi șochează pe aliații noștri”.

Decretul lui Zelenski din mai spunea că desemnarea are scopul de a restabili tradițiile militare și de a recunoaște performanța unității în apărarea integrității teritoriale și a independenței Ucrainei.

UPA a luptat pentru independența Ucrainei atât împotriva Germaniei naziste, cât și a forțelor sovietice. Însă a fost acuzată de uciderea a zeci de mii de polonezi, majoritatea în regiunile Volînia și Galiția de Est ocupate de naziști. În 2016, Parlamentul polonez a recunoscut crimele comise de UPA drept genocid.