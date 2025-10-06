Zelenski le-a cerut aliaţilor să plătească pentru armele americane înainte de venirea iernii. Ce state ar putea dona bani Kievului

Zelenski şi-a îndemnat aliații să plătească pentru armele americane înainte de venirea iernii. Ce state ar putea dona bani Kievului. Foto: Getty Images

Președintele Ucrainei le-a cerut, luni, aliaţilor săi să plătească pentru arme care sunt fabricate numai în SUA, înaintea de venirea iernii. Ar fi vorba despre o altă contribuţie financiară din partea unor state precum Germania, Olanda, Canada, Suedia, Danemarca şi Norvegia. "Vorbim cu aceste ţări să ne mai sprijine o dată", a transmis Zelenski, conform Bloomberg.

Ucraina poartă discuții cu donatori cheie pentru a plăti pentru un alt lot de arme americane, chiar dacă unii aliați au tergiversat acordarea finanțării, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Contribuțiile din partea unor țări precum Olanda, Germania, Canada, Suedia, Danemarca și Norvegia „ne-au permis să cumpărăm lucruri rare, fabricate doar în SUA”, a declarat Zelenski la Kiev. „Acum discutăm cu aceste țări pentru o a doua rundă”, a spus el, adăugând că alți parteneri au fost mai puțin rapizi în a ajuta.

După ce Donald Trump a înghețat ajutorul militar direct către Ucraina la începutul acestui an, Kievul primește acum arme fabricate în SUA prin intermediul unui program special de achiziții numit PURL. Acesta permite Ucrainei să achiziționeze arme din SUA, inclusiv sisteme antirachetă Patriot, cu fonduri furnizate în mare parte de parteneri europeni.

Zelenski a postat săptămâna trecută că Ucraina coordonează cu SUA cel de-al cincilea și al șaselea pachet de achiziții de arme în cadrul programului PURL și vizează achiziții de 1 miliard de dolari pe lună pentru a „realiza pe deplin potențialul său”.

Zelenski a criticat Occidentul

Preşedintele ucrainean a criticat duminică lipsa de "răspunsuri reale" din partea Occidentului, după un nou atac masiv al Rusiei cu drone şi rachete.

"Din nefericire, nu există o reacţie adecvată, puternică a lumii la tot ce se întâmplă", a spus liderul de la Kiev în mesajul său video zilnic, remarcând amploarea şi îndrăzneala în creştere ale atacurilor.

Ulterior, preşedintele ucrainean a mai adăugat: "Aceasta este exact de ce (preşedintele rus Vladimir) Putin o face: pur şi simplu râde de Occident, de tăcerea lui şi de absenţa contramăsurilor decisive"

"Rusia încearcă în mod deschis să distrugă infrastructura noastră civilă şi chiar acum, înaintea iernii, ia la ţintă infrastructura de gaze, generarea şi transportul de electricitate", a mai afirmat Volodimir Zelenski.

Zelenski s-a arătat nemulţumit şi de faptul că dronele de atac ruseşti conţin componente "care sunt în continuare livrate din ţări occidentale şi diferite ţări vecine cu Rusia".