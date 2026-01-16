Zelenski: Unele sisteme antiaeriene din Ucraina au rămas fără rachete în plin atac rusesc

2 minute de citit Publicat la 19:35 16 Ian 2026 Modificat la 19:35 16 Ian 2026

În unele zone ale Kievului au fost instalate corturi de urgență în cartierele rezidențiale, unde oamenii se pot încălzi, după ce atacurile rusești au lăsat populația fără curent, apă și încălzire. sursa foto: Profimedia

Unele sisteme de apărare antiaeriană furnizate Ucrainei de statele occidentale au rămas fără muniție într-un moment critic, a declarat, vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a cerut în repetate rânduri aliaților să consolideze capacitățile de apărare ale Ucrainei, pentru protejarea infrastructurii energetice esențiale, în contextul atacurilor rusești continue, relatează Euronews.

Unele sisteme de apărare antiaeriană livrate de aliații occidentali au rămas fără rachete chiar în timpul celui mai recent val de atacuri lansate de Rusia asupra țintelor civile și de infrastructură din Ucraina, a precizat Zelenski.

„Până în această dimineaţă am avut mai multe sisteme fără rachete. Astăzi pot spune acest lucru deschis, pentru că astăzi am acele rachete”, le-a declarat Zelenski jurnaliștilor, vineri, la o conferință de presă susținută la Kiev.

Președintele ucrainean solicită constant sprijin suplimentar din partea aliaților pentru întărirea apărării antiaeriene, în scopul protejării infrastructurii critice, în contextul războiului declanșat de Rusia, care se apropie de patru ani.

În ultimele luni, Rusia a intensificat atacurile asupra rețelei energetice a Ucrainei, cu scopul de a lăsa populația fără electricitate și căldură în plină iarnă. Capitala Kiev a devenit una dintre principalele ținte.

În ultimele zile, orașul a fost lovit de sute de drone și rachete rusești, iar peste 15.000 de angajați din sectorul energetic au intervenit în condiții de ger pentru a repara centrale electrice și stații de transformare.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a avertizat, potrivit presei locale, că orașul dispune de aproximativ jumătate din necesarul său de electricitate și a îndemnat anterior locuitorii să ia în calcul plecarea temporară din capitală, ca măsură de precauție.

În unele zone ale orașului au fost instalate corturi de urgență în cartierele rezidențiale, unde oamenii se pot încălzi, după ce atacurile rusești au lăsat populația fără curent, apă și încălzire.

Potrivit noului ministru ucrainean al Energiei, Denys Shmyhal, Rusia a lansat 612 atacuri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei în ultimul an și nu a cruțat nicio centrală electrică de la începutul invaziei la scară largă.

Guvernul a primit sarcina de a crește importurile de energie electrică și de a extinde utilizarea surselor de rezervă, a declarat Zelenski într-un mesaj video.

„Este important ca instituţiile statului şi autorităţile locale să menţină o comunicare deplină cu mediul de afaceri şi cu companiile din sectorul energetic – cu toţi cei care pot adăuga resurse la rezilienţa noastră comună”, a mai spus președintele ucrainean.

Zelenski a menționat, de asemenea, că a discutat cu ministrul ucrainean al Apărării și cu comandantul Forțelor Aeriene despre protejarea infrastructurii energetice a țării și a reiterat că rămâne angajat pe calea diplomației împreună cu aliații occidentali.