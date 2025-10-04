„Zgomot de scaune mutate” la Pentagon: Pete Hegseth l-a demis pe unul din cei mai influenți șefi de cabinet din US Navy. Care e motivul

Secretarul american al Apărării a făcut mai multe schimbări la Pentagon în ultima perioadă. Foto: Getty Images

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, l-a demis vineri pe șeful de cabinet al Departamentului Marinei SUA, Jon Harrison, o persoană considerată foarte influentă și cu putere mare de decizie, implicată în restructurările recente din armată, informează Politico.

Decizia vine la câteva zile după numirea de către Trump a unui fost candidat republican la Senat și fost ofițer de marină, Hung Cao, în funcția de subsecretar al US Navy.

Pentagonul a confirmat, într-un comunica, înlăturarea din funcție a lui Harrison: „Acesta nu va mai activa ca șef de cabinet al secretarului US Navy. Îi suntem recunoscători pentru activitatea sa în Departament”.

Harrison a refuzat să comenteze decizia.

Funcția de șef de cabinet al secretarului US Navy este, în mod tradițional, una care presupune activități desfășurate în culisele administrației. Cel care ocupă acest post se asigură că toate activitățile se desfășoară în mod cursiv.

Jon Harrison - demis acum de Hegseth - a fost la rândul său numit de Trump încă din ianuarie 2025. Din această funcție, Harrison a orchestrat modificări administrative și în bugetul insitutției astfel încât Hung Cao, subsecretarul US Navy numit recent de Trump, să aibă un rol și influență cât mai mici în departament.

Politico notează că recenta demitere a lui Harrison vine pe fondul unui „zgomot de scaune mutate” la Pentagon, după ce Hegseth a demis o mulțime de oficiali ai armatei americane.