Ziarul The Telegraph a fost cumpărat de un investitor german pentru suma de 670 de milioane de euro

1 minut de citit Publicat la 16:20 14 Apr 2026 Modificat la 16:22 14 Apr 2026

Publicația The Telegraph a fost preluată de către grupul german Axel Springer / sursă foto: Profimedia Images

Secretarul britanic pentru Cultură, Lisa Nandy, a aprobat preluarea publicației The Telegraph de către grupul german Axel Springer, pentru suma de 575 de milioane de lire sterline, adică aproximativ 670 de milioane de euro, hotărâre care a pus capăt unei perioade de aproape trei ani de incertitudine privind viitorul ziarului, scrie The Guardian.

Inițial, grupul Daily Mail and General Trust, controlat de Lord Rothermere, era aproape să preia publicațiile Telegraph, după ce primise acordul guvernului britanic pentru a prelua opțiunea de cumpărare de la RedBird IMI.

Cu toate acestea, grupul german Axel Springer a venit cu o ofertă mai mare decât cea de 500 de milioane de lire a DMGT, ceea ce a determinat consorțiul susținut de Emiratele Arabe Unite, care controlează Telegraph, să ceară aprobarea guvernului britanic pentru a transfera această opțiune către Axel Springer.

Lisa Nandy a declarat acum că e de părere că nu este necesară o investigație de reglementare aprofundată.

„În prezent, nu intenționez să intervin în această fuziune în temeiul niciunui regim, pe baza probelor de care dispun în acest moment”, a declarat ea.

„Acest lucru nu aduce atingere capacității mele de a interveni în această fuziune în termenele legale aplicabile, dacă îmi vor fi aduse la cunoștință informații noi sau suplimentare”, a mai adăugat aceasta.

În prezent, tranzacția este supusă aprobărilor de reglementare din Irlanda și Austria, iar grupul german Axel Springer a transmis că se așteaptă ca aceasta să fie finalizată până la sfârșitul lunii iunie.

„Suntem încântați că am primit aprobarea guvernului britanic pentru a continua această achiziție”, a declarat Mathias Döpfner, directorul executiv al Axel Springer.

„După o lungă perioadă de incertitudine, putem confirma că vom investi semnificativ în excelența editorială și creșterea internațională a Telegraph”, a mai adăugat acesta.

Axel Springer deține și ziarul Bild, precum și Politico și Business Insider.