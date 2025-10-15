Zidul anti-drone va fi gata până în 2027. În România vor fi instalați senzori tereștri și din satelit

1 minut de citit Publicat la 17:32 15 Oct 2025 Modificat la 17:32 15 Oct 2025

Sistemele zidului anti-drone vor fi instalate prioritar pe Flancul Estic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Comisia Europeană a stabilit perioada de timp în care va fi finalizat așa-numitul "zidul de drone" al Uniunii Europene, scrie Agerpres, citând AFP.

Un proiect confirmat miercuri de oficiali de la Bruxelles spune că acest proiect trebuie realizat până în anul 2027.

Aspectele principale ale proiectului, redenumit EDDI (European Drone Defence Initiative / Iniţiativa Europeană de Apărare împotriva Dronelor), urmează să fie prezentate joi.

Crearea acestui sistem defensiv a fost decisă de UE în septembrie, după ce mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian al unor state membre, inclusiv în România.

UE și NATO au constatat cât sunt de expuse la dronele ieftine rusești

Reacția NATO la încălcarea spațiului aerian polonez de către circa 20 de drone în noaptea de 9 septembrie 2025 a evidențiat lacunele defensivei aliate în fața amenințărilor de acest tip, amintește presa internațională.

La momentul respectiv, doar câteva dintre dronele ruse au fost doborâte în Polonia, iar forțele aliate au fost nevoite să folosească rachete scumpe, de sute de mii sau milioane de dolari, lansate de pe aeronave F-16, împotriva unor aparate fără pilot de câteva mii de dolari.

UE intenționează să folosească experiența Ucrainei pentru a implementa un sistem anti-drone mai adaptat şi mai economic.

Ucrainenii au deja capacitați de producție industrială a dronelor şi interceptoarelor de drone și au promis că vor ajuta Bruxellesul în acest sens.

Cum va decurge crearea zidului anti-drone până în 2027

Anul viitor, ar urma să fie instalat un sistem de detecție a dronelor cu senzori tereștri şi din satelit.

Până în 2027 vor fi adăugate capacitățile de urmărire şi interceptare.

Acest proces se va derula mai întâi în țările de pe flancul estic al Uniunii, cele mai apropiate de frontiera cu Rusia.

Inițiativa, ale cărei detalii vor fi făcute publice joi, se încadrează într-un program pe cinci ani pentru întărirea capacității de apărare a Europei, alături de alte proiecte importante, cum ar fi cele de apărare antiaeriană.

"Foaia de parcurs" până în 2030 va fi prezentată șefilor de state şi guverne la summitul UE de săptămâna viitoare, de la Bruxelles.

Mai multe țări, inclusiv Germania, au criticat "zidul anti-drone", fiind îngrijorate de costurile ridicate și de suprapunerea cu competențele NATO.

Criticii inițiativei avertizează în legătură cu implicarea Comisiei Europene în domeniul apărării, domeniu în care - conform legislației UE - fiecare stat membru al Uniunii decide în mod suveran.