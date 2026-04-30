1 minut de citit Publicat la 13:09 30 Apr 2026 Modificat la 13:16 30 Apr 2026

Zohran Mamdani îi cere Regelui Charles să înapoieze Indiei diamantul Koh-i-Noor. Sursa foto: Profimedia

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a afirmat că l-ar îndemna pe regele Charles să returneze o bijuterie a coroanei în India, dacă cei doi ar discuta în privat, o declaraţie care marchează prima urmă de animozitate într-o vizită regală altfel caldă în Statele Unite, notează Politico.

Înaintea unei întâlniri programate cu monarhul britanic la Memorialul 11 septembrie, Mamdani a spus că va cere restituirea diamantului dacă i se va oferi ocazia. Nu este însă clar dacă a abordat acest subiect în timpul întâlnirii.

Ce este diamantul Koh-i-Noor

Piatra a devenit un punct de dispută între Anglia și India, care s-a aflat sub dominație colonială timp de două secole, până la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Cu toate acestea, alte țări, inclusiv Iranul și Pakistanul, au revendicat și ele piatra.

Diamantul Koh-i-Noor, o renumită piatră prețioasă, este una dintre Bijuteriile Coroanei Britanice și este considerat un simbol al jafurilor din perioada colonială. Provine din subcontinentul indian și a fost obținut în perioada dominației coloniale britanice.

După moartea reginei Elisabeta a II-a, în India au fost reluate apelurile pentru restituirea diamantului, notează şi Agerpres. Pentru a evita controverse, diamantul Koh-i-Noor nu a făcut parte din ceremonia de încoronare a regelui Charles al III-lea.

Zohran Mamdani, un democrat socialist cu origini indiene, a făcut deseori apel la o recunoaștere mai amplă a nedreptăților epocii coloniale și la restituiri istorice.