Cum rezolvi problema apei dure acasă: ce verifici înainte să cumperi un dedurizator

Apa dură poate lăsa depuneri de calcar pe electrocasnice și suprafețe, iar alegerea unui dedurizator potrivit începe cu măsurarea durității apei și evaluarea consumului din locuință. Sursa foto: Pexels, Miriam Alonso

Rezistența fierbătorului se acoperă cu un strat alb în câteva luni, geamul de la duș rămâne pătat oricât îl ștergi, iar paharele ies din mașina de spălat cu urme. Semnele acestea apar de obicei acolo unde apa este dură, adică are un conținut ridicat de săruri de calciu și magneziu. Detergentul mai scump nu schimbă situația. Dacă vrei să reduci depunerile, trebuie să te uiți la compoziția apei care intră în locuință.

Află care este duritatea apei din locuința ta înainte să cumperi orice echipament

Duritatea se măsoară în grade germane (°dH) și poate varia de la o zonă la alta, uneori chiar de la un cartier la altul. Fără această valoare, alegerea echipamentului se face din estimări. O poți afla printr-o testare a apei, cu ajutorul unui specialist, înainte să stabilești ce capacitate îți trebuie.

În cazul unui abonament pentru dedurizator de apă, testarea durității este inclusă înainte și după punerea în funcțiune a echipamentului. Compararea celor două valori îți arată cât de mult a scăzut duritatea după instalare.

Merită verificată și limita de funcționare a modelului ales. Duritatea maximă admisă a apei de intrare diferă de la un echipament la altul și este trecută în fișa tehnică. Peste acea valoare, aparatul nu mai lucrează corect.

Dedurizarea și filtrarea rezolvă probleme diferite

Dedurizarea este o metodă de tratare a apei. Apa trece printr-o rășină cationică, iar ionii de sodiu de pe suprafața rășinii sunt schimbați cu ionii de calciu și magneziu din apă. Când capacitatea de schimb se epuizează, rășina este regenerată cu ajutorul sării.

Filtrarea funcționează după alt principiu. Un filtru de sedimente, de exemplu, reține particulele mecanice, iar unul cu cărbune activ poate elimina clorul liber și poate îmbunătăți gustul apei. Aceste filtre lasă în apă sărurile de calciu și magneziu, așa că apa dură rămâne dură după filtrare.

Există și filtre anticalcar cu polifosfați, folosite pentru protejarea anumitor echipamente. Însă, ele lasă sărurile în apă și încetinesc formarea depunerilor pe suprafața echipamentului protejat, cu efect limitat la acesta.

Diferența dintre cele trei metode contează înainte de cumpărare. Altfel poți ajunge să cumperi un echipament care rezolvă o problemă diferită de cea pe care o ai în casă.

Numărul de persoane influențează alegerea echipamentului

Într-o locuință cu două persoane, consumul de apă este diferit de cel al unei familii numeroase, iar acest lucru se reflectă în dimensiunea echipamentului necesar. Există variante compacte pentru 1-2 persoane și modele gândite pentru un consum mai mare.

Pentru mai mult de patru utilizatori există configurații cu două rezervoare de rășină, care furnizează apă dedurizată și în timpul regenerării. Diferența se simte într-o casă în care patru oameni fac duș în aceeași oră a dimineții.

Alegerea ține, în principiu, de trei lucruri privite împreună: numărul de persoane, consumul de apă și duritatea de la intrare. Unele variante funcționează fără alimentare electrică, un aspect care poate conta atunci când stabilești locul de montaj.

Verifică ce intră în serviciul de întreținere, înainte de semnătură

Un dedurizator are nevoie de întreținere periodică, iar echipamentele cumpărate în pachet vin de obicei cu un contract de servicii pe trei ani, cu posibilitate de prelungire. Aici apar diferențele reale între oferte, așa că merită citit înainte de semnătură.

Uită-te punctual dacă sunt acoperite:

● instalarea, adică manopera și kitul de montaj;

● igienizarea periodică a echipamentului;

● consumabilele necesare regenerării, în principal sarea;

● intervențiile de service;

● perioada și condițiile de garanție.

Întreabă și cine se ocupă de reîncărcarea cu sare, pentru că răspunsul diferă de la un furnizor la altul și poate schimba volumul de muncă rămas în sarcina ta.

Montajul începe cu locul în care va sta echipamentul

Înainte să alegi un model, uită-te la traseul apei și la spațiul disponibil. E nevoie de acces la sursa de apă și la o scurgere, iar echipamentul trebuie să poată fi amplasat și întreținut fără să blocheze zona. Pentru că dimensiunile și condițiile de instalare diferă de la un model la altul, o discuție cu un specialist te poate ajuta să alegi varianta potrivită pentru locuința ta și să stabilești locul de montaj.

Camera tehnică sau spălătoria pot fi variante potrivite, iar un model compact poate încăpea și într-un spațiu mai restrâns. Contează și accesul la rezervorul de sare, care trebuie să rămână ușor de deschis atunci când este nevoie de reîncărcare.

Temperatura din încăpere este un alt detaliu de verificat. Echipamentul trebuie protejat împotriva înghețului, iar condițiile exacte de funcționare diferă în funcție de model. De aceea, înainte de instalare, merită să verifici aceste aspecte împreună cu persoana care se ocupă de montaj.

Ce observi în casă după ce reduci duritatea apei

Primele diferențe apar pe suprafețele care intră frecvent în contact cu apa. Depunerile de calcar se formează mai greu pe robinete, pe capul de duș, pe pahare și pe elementele încălzitoare ale electrocasnicelor.

Și curățenia arată altfel. Urmele albe apar mai greu pe sticlă și pe faianță, iar cantitatea de detergent folosită la spălare poate scădea.

Efectul se vede în timp, după mai multe utilizări. Depunerile vechi rămân de curățat o dată, iar de acolo încolo se formează mult mai greu.

Dacă fierbătorul se acoperă din nou cu acel strat alb la câteva săptămâni după ce l-ai curățat, iar geamul de la duș trebuie șters constant, ai un punct concret de la care să pornești. O măsurătoare a durității îți arată ce conține apa care intră în locuință și dacă un dedurizator are sens pentru consumul casei tale.