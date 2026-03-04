38 de povești despre balauri, zâne și inele fermecate. Volumul 8, acum la chioșcuri

Volumul pornește din spațiul românesc, cu povești populare din Banat

Colecția „Povești nemuritoare” continuă cu volumul 8, care aduce împreună 38 de basme și povești din tradiții culturale diferite, păstrând farmecul autentic al literaturii populare.

O hartă a basmelor lumii

Volumul pornește din spațiul românesc, cu povești populare din Banat, precum „Povestea lui Abrud” sau „Din purcar, călugăr”, și continuă cu basme sârbo-croate precum „Inelul făcător de minuni” sau „Balaurul și feciorul de împărat”.

Traversăm mai apoi lumea turcească – unde întâlnim „Zâna din portocală”, „Ţăranul și Sultanul Mahmut” sau „Mărul care râde și mărul care plânge” – pentru a ajunge în universul chinez, bogat în simboluri și înțelepciune, cu titluri precum „Cum s-a tras cu arcul în lună” „Pasărea Fericirii” sau „Corabia prețioasă”.

Secțiunea dedicată poveștilor maghiare aduce umor și ironie populară, iar volumul se încheie în Sicilia, prin povestirile despre Don Giovanni Misiranti și înțelepciunea tradiției sud-italiene.

Deși provin din culturi diferite, textele din volumul 8 sunt unite de aceleași întrebări fundamentale:

Ce înseamnă curajul?

Cum se câștigă încrederea?

Care este prețul promisiunii încălcate?

Balauri, inele fermecate, zâne, sultani, eroi rătăcitori sau personaje șirete – toate aceste figuri construiesc un univers în care binele, inteligența și perseverența devin repere morale clare.

O lectură pentru familie

Prin diversitatea poveștilor și frumusețea limbajului, volumul 8 dezvoltă imaginația, îmbogățește vocabularul și stimulează curiozitatea. Este o carte care poate fi citită pe capitole, descoperită treptat și discutată împreună, în familie.

O carte deschide o lume. Volumul 8 deschide 38.

