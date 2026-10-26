Colecția CULISELE ISTORIEI aduce la chioșcuri, 27 octombrie, cartea Serviciul secret britanic în Războiul Rece. Amintirile unui spion.

Descoperă „Serviciul secret britanic în Războiul Rece”, biografia ofițerului John Sanderson, cu misiuni secrete, spionaj și evenimente care au schimbat istoria.

O biografie în stil roman de acțiune

Colecția CULISELE ISTORIEI de la Editura Corint propune un nou titlu de neratat Serviciul secret britanic în Războiul Rece. Amintirile unui spion. Este vorba despre biografia în stil roman de acțiune a unui ofițer al serviciilor de informații britanice, părtaș la evenimentele politice majore ale secolului al XX-lea, dinaintea și din timpul Războiului Rece.

La finalul celui de-Al Doilea Război Mondial, relațiile dintre aliații occidentali și Uniunea Sovietică s-au deteriorat pe măsură ce cursa înarmărilor nucleare făcea ca pacea în lume să fie tot mai precară. Britanicilor le era necesar să cunoască intențiile și capabilitățile militare ale sovieticilor, iar un ofițer al Serviciului Secret de Informații, locotenent-colonelul John Sanderson, a primit misiunea de a le afla. Cartea este povestea lui.

Pentru iubitorii de istorie și pentru pasionații de James Bond

Pe baza scrisorilor și a propriilor confesiuni legate de perioada când lucra pentru MI4 și MI6, biografia de față detaliază cum Sanderson a coordonat agenți secreți în spatele Cortinei de Fier și a organizat rețele de depozite de armament și muniții, a participat la reuniunile Consiliului de Securitate al ONU din Paris în 1948, a recrutat emigranți pentru a-i infiltra în Bulgaria comunistă și a fost martor la procesele-spectacol pe timpul șederii sale la Sofia, în 1949. Doisprezece ani mai târziu, Londra îl însărcinează să fotografieze ultimul tip de avion de vânătoare MiG, misiune din care scapă cu viață în ultima clipă.

Specialiștii în istoria Războiului Rece și în geopolitică, iubitorii de istorie, în general, și cei pasionați de filmele cu James Bond au ocazia să intre în culisele Podului Aerian al Berlinului, ale Crizei Rachetelor din Cuba și ale Căderii Zidului Berlinului. Vor afla din volumul de față despre trădările lui Kim Philby și George Blake, dar și despre efectele celor doi „Oleg”, coloneii ruși Penkovski și Gordievski, asupra politicilor internaționale ale lui Hrușciov, Kennedy, Gorbaciov, Thatcher și Reagan – și, mai ales, asupra cursului istoriei lumii.

Prin colecția „CULISELE ISTORIEI”, titluri atent selecționate și excelent traduse ale Editurii Corint ajung mai aproape de cititori. La fiecare două săptămâni, un nou volum vă așteaptă la chioșcurile de ziare din toată țara. Zece cărți pe care le puteți aduna, una câte una, pentru a vă construi propria colecție Corint Istorie.

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Cele 10 volume ale colecției

· Acum la chioșcuri - Bârlogul lui Mengele. Cum l-a adăpostit o rețea nazistă pe „Îngerul morții” de Betina Anton

· Acum la chioșcuri - Oppenheimer. Un prometeu american de Kai Bird & Martin J. Sherwin

· 27 octombrie 2026 - Serviciul secret britanic în Războiul Rece. Amintirile unui spion de John Sanderson & Myles Sanderson

· 10 noiembrie 2026 - Ce am văzut la Auschwitz. Însemnări de Alter Fajnzylberg

· 24 noiembrie 2026 - Războiul Uniunii Sovietice. Dezastru și triumf, 1941–1945 de Richard Overy

· 8 decembrie 2026 - Fantoma regelui Leopold. Lăcomie, teroare și eroism în Congo de Adam Hochschild

· 22 decembrie 2026 - Șaptesprezece garoafe. Casa de Windsor și naziștii de Andrew Morton

· 5 ianuarie 2027 - Din culisele serviciilor secrete. Oamenii cu o mie de chipuri de Serghei Jirnov

· 19 ianuarie 2027 - Gardiana de la Auschwitz de Susan J. Eischeid

· 2 februarie 2027 - Spionul lui Stalin. Viețile lui Guy Burgess de Andrew Lownie