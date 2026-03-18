O carte-eveniment despre scandalurile care au zguduit România: de la Afacerea Bancorex la Caritas. De joi la chioșcuri

Într-o perioadă în care scandalurile se succed cu o viteză amețitoare, iar încrederea în instituții pare tot mai fragilă, apare o carte care nu încearcă să îndulcească realitatea, ci să o spună direct, fără menajamente. „Afaceri celebre, corupție și scandaluri în istoria românilor” de Mihai Manea este o lectură captivantă, dar și o experiență care te obligă să privești dincolo de suprafață.

Cartea aduce în prim-plan scandalurile care au zguduit România, acolo unde marile decizii nu au fost întotdeauna transparente, iar interesele au modelat destine colective. De la episoade care au provocat crize politice și sociale majore, până la scandaluri care încă reverberează în memoria recentă, precum Afacerea Bancorex, Caritas sau Roșia Montană, cartea aduce la lumină o succesiune de povești reale și documentate.

Ceea ce o face cu adevărat puternică este modul în care reușește să creeze o punte între trecut și prezent. Prefața semnată de jurnalistul Adrian Ursu conturează un adevăr incomod: corupția nu este o excepție, ci un fir roșu care traversează epocile, schimbându-și doar formele și limbajul.

Pe măsură ce parcurgi paginile, realizezi că nu este vorba doar despre istorie. Este vorba despre noi, despre mecanismele care se repetă, despre deciziile care se perpetuează și despre tiparele pe care, poate fără să vrem, le acceptăm. Cartea nu oferă răspunsuri facile și nici nu caută vinovați convenabili. În schimb, oferă ceva mult mai valoros: claritate.

Într-un context în care dezinformarea, polarizarea și teoriile conspiraționiste câștigă tot mai mult teren, o astfel de carte este necesară.

„Afaceri celebre, corupție și scandaluri în istoria românilor” este o oglindă a societății și o cheie pentru a înțelege prezentul și, poate, pentru a schimba viitorul.

Disponibilă la toate chioșcurile și punctele de difuzare a presei începând de joi, 19 martie, la prețul de 34,50 lei. Tiraj limitat.