Povestea competiției „Camaro vs.Mustang” continuă în numărul 11 al colecției. De joi, la toate chioșcurile

Camaro din anii ’70 venea cu un volan sport și cu scaunele din față conturate anatomic

Colecția „Camaro vs.Mustang” vine cu noi informații inedite din lunga competiție comercială în care au fost angrenate cele două branduri legendare americane. Numărul 11 al revistei este dedicat tot modelelor din a doua generație și, de această dată, găsim o asemănare între ele: ambele au avut interioarele centrate pe șofer.

Camaro din anii ’70 venea cu un volan sport și cu scaunele din față conturate anatomic și, opțional, puteau avea spătare rabatabile. Ce alte elemente făceau ca interiorul să fie total diferit de modelul anterior descoperiți din revistă! Același lucru se întâmpla și cu interiorul Mustang II, care era promovat drept “micul Mustang de lux”, grație atenției acordate șoferului și pasagerilor.

Noi piese pentru machete

Numărul 11 al colecției aduce o piesă mare și importantă pentru Camaro Z/28 și anume șasiul, pe care va trebui să-l puneți deoparte în așteptarea altor elemente din numerele următoare. Pentru macheta Mustang sunt incluse radiatorul și cureaua motorului. Și acestea vor trebui păstrate până la primirea motorului într-un număr viitor. Dacă aveți nelămuriri privind asamblarea, puteți consulta și instrucțiunile detaliate de montaj incluse în primul număr al colecției.

Machetele sunt realizate din metal de tip die-cast, fiind finisate în nuanțe autentice care respectă paleta originală a producătorilor. Create sub licența Maisto, machetele la scara 1:18 vor atinge o lungime de aproximativ 26 cm.

Numărul 11 este disponibil la chioșcurile de presă din toată țara, începând de joi, 4 iunie, la prețul de 69,99 lei. Tiraj limitat. Dacă ai ratat primele numere, nu te îngrijora! Ne poți scrie la [email protected] pentru detalii de cumpărare.

