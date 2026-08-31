Pădurarul este eroul numărului 24 al Colecției „Animale din sălbăticie”. La chioșcuri, din 1 septembrie!

Cei mici fac cunoștință cu viața unui pădurar din savană, află cum sunt îngrijite animalele sălbatice și descoperă cele mai interesante parcuri naturale din lume.

Colecția „Animale din sălbăticie”, care le-a făcut cunoștință copiilor cu lumea fascinantă a animalelor, a ajuns la ultimul număr. De această dată, subiectul este pădurarul care are grijă de de o rezervație naturală din savană. Sarcina lui Timothy este să monitorizeze rezervația, să aibă grijă de animale, când au nevoie de ajutorul său, și să-i ghideze pe turiștii care vor să viziteze. El locuiește cu familia sa într-un mare cort și folosește un vehicul special cu care să poată călători chiar și acolo unde nu există drumuri.

Cei mici vor afla din revistă care este locul ideal unde poți monta un cort în savană, cum poți obține energie pentru un computer și pentru a avea lumină noaptea, cât de importantă este protecția contra insectelor, dar și cum reușește pădurarul să se apropie de animalele sălbatice pentru a le trata când sunt bolnave sau rănite. Citiți ca să descoperiți și detalii despre cele mai interesante parcuri naturale din lume.

Revista este frumos ilustrată și scrisă pe înțelesul copiilor. Povestea inclusă în acest număr este despre copiii pădurarului care vor să își însoțească tatăl la turul pe care îl face prin rezervație, Alice pentru a îngriji puii animalelor, iar Jonathan pentru a le face poze. Revista este însoțită de două figurine simpatice – mama-tigru și o vidră!

„Animale din sălbăticie” este o serie educativă, care îi apropie pe cei mici de natură și îi ajută să înțeleagă rolul și importanța fiecărei viețuitoare pe pământ.

Caută numărul 24– Pădurarul, la chioșcuri, începând de marți, 1 septembrie! Preț: 29,99 lei.