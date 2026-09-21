Colecția Camaro vs Mustang a ajuns la penultimul număr! De joi, la toate chioșcurile de ziare, revista 19 și piese noi pentru machete!

Numărul 19 al colecției „Camaro vs. Mustang” aduce detalii despre interioarele celor două modele legendare și piese noi pentru asamblarea machetelor la scara 1:18.

Mașini mai confortabile și mai sigure

După ce am aflat detalii interesante despre aspectul exterior al modelelor Camaro și Mustang din generația a patra, lansate în anii ’90, revista cu numărul 19 aduce informații despre interiorul acestor mașini.

Camaro propunea un habitaclu complet reproiectat, care, păstrând ADN-ul sportiv, a fost îmbunătățit semnificativ din punct de vedere ergonomic și tehnologic față de modelul anterior. Volanul se remarca prin aderența bună și prin încorporarea unui airbag încă de la începutul generației, un progres semnificativ în materie de siguranță pentru vremea sa. Scaunele-față, anatomice, îmbunătățeau substanțial susținerea pe care o ofereau, venind cu reglaje electrice standard în cele mai importante versiuni.

Și interiorul Mustang a evoluat semnificativ. Scaunele din față aveau un design tipic mașinilor sport, cu un suport bun și reglare manuală sau electrică, în funcție de versiune, iar SV T Cobra, cel mai puternic model din generația sa, oferea scaune tapițate cu piele și logo-ul brodat. Versiunile mai bine echipate veneau cu aer condiționat și un sistem audio cu CD player (o noutate pentru anii ’90!). Citiți articolul din revistă pentru a afla și alte detalii despre cum a fost reproiectat habitaclul Mustang IV.

Aproape gata

Machetele celor două mașini vor fi aproape finalizate, după asamblarea pieselor pe care le veți primi cu revista numărul 19. Pentru completarea Camaro, găsiți volanul cu coloana de direcție și radiatorul. Pentru Mustang, vine panoul frontal cu tabloul de bord și pedalele. Dacă aveți nelămuriri privind asamblarea, puteți consulta și instrucțiunile detaliate de montaj din primul număr al colecției.

Machetele sunt realizate din metal de tip die-cast, fiind finisate în nuanțe autentice care respectă paleta originală a producătorilor. Create sub licența Maisto, machetele la scara 1:18 vor atinge o lungime de aproximativ 26 cm.

Numărul 19 este disponibil la chioșcurile de presă din toată țara, începând de joi, 24 septembrie, la prețul de 69,99 lei. Tiraj limitat. Dacă ai ratat primele numere, nu te îngrijora! Ne poți scrie la [email protected] pentru detalii de cumpărare.

Construiește în doar 20 de numere două machete pentru două mașini legendare - Camaro vs. Mustang!