Ultimul volum „Povești nemuritoare”: basme din toată lumea, într-o colecție care a unit generații. De miercuri la chioșcuri

Fiecare pagină a acestui număr te invită într-o călătorie fabuloasă

Uneori, cele mai frumoase călătorii nu necesită bilet de avion, ci doar o carte deschisă. Colecția „Povești nemuritoare” care a unit generații ajunge la final. Volumul 12 este disponibil la chioșcurile de ziare și punctele de difuzare a presei începând de miercuri, 29 aprilie, fiind piesa de rezistență care închide acest cerc magic.

Fiecare pagină a acestui număr te invită într-o călătorie fabuloasă care pornește din inima tradițiilor europene și ajunge până la miturile orientale, poveștile africane sau istorisirile vechi din spațiul asiatic. Prin diversitatea acestor relatări și frumusețea limbajului folosit, volumul 12 este o invitație la descoperirea înțelepciunii popoarelor lumii și a unor personaje memorabile care ne învață aventuri cu tâlc. Este o lectură autentică, menită să dezvolte imaginația și să ofere prilejul unor momente de neuitat petrecute în familie, ducând mai departe misiunea colecției de a păstra vii poveștile nemuritoare.

Volumul 12 aduce în prim-plan povești în care eroi neînfricați înfruntă încercări dificile, descoperă comori ascunse și trec prin momente de magie care dau sens întregii călătorii.

În același timp, acest ultim volum este și o sinteză a întregii colecții. „Povești nemuritoare” a fost, de la primul până la ultimul volum, un demers editorial construit în jurul ideii că poveștile pot educa, pot inspira și pot apropia generațiile. Fiecare carte a adus o nouă perspectivă asupra lumii, completând un univers în care tradițiile, valorile și imaginația coexistă armonios.

Colecția a reușit să redea publicului contemporan farmecul unor texte care au marcat copilăria multora și să le ofere, în același timp, noilor generații.

Privită în ansamblu, colecția devine o bibliotecă de povești care se transmite mai departe. Este o colecție care nu se încheie odată cu ultimul volum, ci continuă în fiecare moment în care o poveste este citită sau împărtășită.

„Povești nemuritoare” rămâne, astfel, o amintire a copilăriei, dar și un punct de plecare pentru alte generații de cititori.

Volumul 12 este disponibil la chioșcurile de ziare din toată țara, începând de miercuri, 29 aprilie. Preț: 24,90 lei.

„Povești nemuritoare” – cărți care unesc lumi și cresc generații.