Părul tău arată diferit după o mutare sau o vacanță? Apa de la robinet poate fi explicația

Alegerea unei rutine de îngrijire potrivite ajută la protejarea părului împotriva efectelor apei dure. Sursă: Magnific, GPoint Studio

Același șampon, aceeași rutină, dar părul se simte mai aspru, se încarcă mai repede sau își pierde strălucirea. Ți s-a întâmplat, probabil, după o săptămână în alt oraș, de exemplu. Fenomenul are o explicație măsurabilă, duritatea apei, un parametru care variază surprinzător de mult de la o zonă la alta a României. În continuare, îți explicăm ce înseamnă apa dură, cum o recunoști și cum îți adaptezi îngrijirea părului la apa din zona ta.

Află ce curge, de fapt, prin robinetul tău

Duritatea apei măsoară concentrația de calciu și magneziu dizolvate în apă și se exprimă, în România, în grade germane. Mineralele ajung acolo pe cale naturală: pe măsură ce se infiltrează în sol, apa dizolvă calciu și magneziu din straturile de rocă prin care trece. De aceea, zonele cu subsol calcaros au apă mai dură, iar regiunile alimentate din surse de munte au, de regulă, apă mai moale.

Legislația privind calitatea apei potabile stabilește doar un prag minim de duritate, fără un plafon maxim. Cu alte cuvinte, o apă dură rămâne perfect potabilă, doar că se comportă diferit la spălare: face spumă mai greu și lasă în urmă depunerile albe pe care le vezi pe baterie sau în fierbător.

Iar diferențele de la un oraș la altul, chiar de la un cartier la altul, sunt cât se poate de reale, pentru că depind de sursa de alimentare și de geologia locală. Exact de aceea părul se poate comporta diferit după o mutare, deși rutina de îngrijire a rămas aceeași.

Recunoaște efectul apei dure asupra părului și compensează-l prin îngrijire

Semnul clasic al apei dure se vede la săpun: cu cât duritatea crește, cu atât este nevoie de mai mult produs pentru același nivel de curățare, pentru că ionii de calciu și magneziu interacționează cu agenții de spumare. Același mecanism se aplică șamponului, care face spumă mai greu, iar pe fir rămâne un reziduu mineral fin. În timp, părul spălat cu apă dură capătă un aspect mai uscat și mai puțin luminos, se pieptănă mai greu, iar nuanțele vopsite par să se estompeze mai repede.

Vestea bună este că efectul se poate compensa prin rutină. Reziduurile minerale rămase pe fir împiedică hidratarea corectă a părului, așa că, după fiecare spălare, un balsam de păr aplicat pe lungimi și vârfuri readuce firului supleța, reface alunecarea și ușurează descâlcirea. În zonele cu apă dură merită alese formulele intens hidratante, gândite pentru păr uscat sau aspru, iar pentru părul vopsit, variantele dedicate protecției culorii ajută nuanța să reziste mai mult între vizitele la salon.

O mască aplicată săptămânal completează rutina acolo unde apa solicită firul zi de zi.

Ajustează micile obiceiuri din duș

Câteva gesturi reduc contactul mineralelor cu firul:

● Spală părul cu apă călduță, pentru că temperatura ridicată accelerează depunerea calcarului, același fenomen vizibil în fierbător.

● Fă ultima clătire cu apă fiartă și răcită, acolo unde apa este foarte dură. O parte din minerale precipită prin fierbere, deci clătirea finală devine mai blândă cu părul.

● Folosește periodic un șampon cu curățare profundă, care îndepărtează filmul mineral acumulat, apoi revino la produsele obișnuite.

Pentru locuințele cu apă foarte dură există și soluții tehnice, de la capete de duș cu filtru până la sisteme de dedurizare instalate la alimentarea cu apă, o investiție care protejează în egală măsură părul, pielea și electrocasnicele.

Testează apa din locuința ta înainte să schimbi produsele

Cel mai simplu indiciu este testul paharului: spală un pahar la robinet și lasă-l să se usuce natural. Urmele albe rămase după uscare arată o apă bogată în săruri. Un alt semn ușor de observat este spuma: acolo unde săpunul și șamponul spumează greu, apa conține mai multe minerale. Pentru o valoare exactă, testerele cu reactiv lichid, care măsoară în grade germane, oferă rezultate mai precise decât benzile colorate.

Operatorii de apă publică periodic buletine de analiză pe site-urile proprii, cu duritatea inclusă între parametri, deci valoarea din zona ta este, de regulă, la câteva clickuri distanță. Odată ce știi cifra, alegerile de îngrijire devin mult mai precise.

Părul reacționează la apa cu care este spălat zi de zi, iar apa diferă de la un loc la altul mai mult decât pare. Cine își cunoaște apa de la robinet își poate construi o rutină pe măsură: produse de îngrijire alese pe nevoia reală a firului, câteva ajustări în duș și, la nevoie, un filtru. Diferența se vede exact acolo unde ai observat-o prima dată, în oglindă.