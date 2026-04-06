Cum alegi contul de firmă potrivit și de ce nu toate opțiunile se potrivesc oricărui business

Deschiderea unui cont de firmă pare un pas administrativ simplu și, teoretic, chiar ar trebui să fie. În practică, însă, multe firme mici și micro ajung să plătească lunar comisioane pe care nu le-au anticipat, să piardă timp cu proceduri birocratice și să folosească un cont care nu se potrivește modului lor de lucru.

Aceasta este o problemă frecvent întâlnită în contextul în care, conform raportului OECD Financing SMEs and Entrepreneurs Scoreboard: 2025 Highlights , IMM-urile din aproape 50 de țări la nivel global se confruntă cu condiții financiare restrictive, costuri ridicate de finanțare și bariere în accesul la servicii bancare adaptate, ceea ce subliniază importanța alegerii unui cont de firmă care să ofere transparență, comisioane reduse și instrumente digitale potrivite profilului de activitate al fiecărui business.

Piața de servicii financiare s-a schimbat vizibil în ultimii ani, cu opțiuni care vin atât din zona bancară tradițională, cât și din zona fintech. Tocmai de aceea, merită să știi ce să compari înainte de a lua o decizie.

Ce costuri ascunse pot apărea la un cont de business

Comisionul per tranzacție e doar o parte din tabloul complet. Există și alte costuri pe care mulți antreprenori le descoperă abia după câteva luni de utilizare:

● Abonament lunar fix, indiferent de numărul de tranzacții.

● Comisioane diferite pentru plăți în lei, în euro, interne sau externe.

● Taxe pentru extrase de cont, notificări sau operațiuni la ghișeu.

● Costuri de închidere a contului, dacă vrei să schimbi furnizorul.

Înainte de a deschide un cont, cere o listă completă de comisioane. Compară cel puțin două-trei variante, bancă tradițională, bancă digitală, fintech, și vezi care se potrivește volumului tău real de tranzacții.

Ce ar trebui să ofere un cont curent modern pentru o firmă

Un cont de business nu e doar un loc unde intră și ies bani. Pentru o firmă mică sau un start-up, de pildă, contul e instrumentul prin care sunt gestionate plățile către furnizori, încasările de la clienți și o bună parte din relația cu statul.

Câteva criterii care contează în alegerea unui cont curent pentru persoane juridice :

● Deschidere rapidă, fără deplasări. Dacă poți deschide contul online în câteva minute, economisești o zi de muncă.

● Structură de costuri clară. Fără surprize la finalul lunii, pentru că toate comisioanele sunt transparente, de preferat fără abonament lunar.

● Acces de pe telefon sau laptop. Dashboard simplu, cu toate tranzacțiile vizibile în timp real.

● Integrare SPV și plata rapidă a facturilor din aplicație. Totul clar, ușor de plătit, fără omisiuni.

De exemplu, Filbo, un fintech românesc reglementat de Banca Națională a României, oferă un cont curent de business la care poți aplica în 5–10 minute, fără comision lunar, cu un cost de 1 leu per tranzacție după primele cinci plăți lunare. Contul este disponibil inclusiv pentru firme nou-înființate, ceea ce îl face o opțiune de luat în calcul mai ales de antreprenorii la început de drum.

Cum îți dai seama că ai nevoie de un alt cont de firmă

Schimbarea contului de business nu e ceva ce faci din capriciu. Dar dacă te regăsești în una din situațiile de mai jos, merită să analizezi alternativele:

Plătești lunar comisioane mai mari decât valoarea pe care o obții din serviciile incluse. Pierzi timp cu proceduri care ar putea fi automatizate. Ai nevoie de un cont suplimentar pentru un proiect nou sau o firmă proaspăt înregistrată și furnizorul actual nu acceptă firme fără istoric. Sau, pur și simplu, nu ai vizibilitate în timp real asupra banilor firmei.

Niciuna dintre aceste situații nu e un motiv de panică, dar fiecare e un semnal că merită o reevaluare.

Ce documente și ce pași presupune deschiderea unui cont de firmă

Indiferent de furnizor, vei avea nevoie de câteva documente standard:

● Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI).

● Actul constitutiv al firmei.

● Actul de identitate al administratorului sau al reprezentantului legal.

La băncile tradiționale, procesul poate dura câteva zile și presupune cel puțin o vizită la sucursală. În zona digitală, fintech-uri și bănci online, procedura e de obicei mai rapidă, cu verificare de identitate prin video sau prin încărcarea documentelor direct în platformă.

Un sfat practic: pregătește documentele în format digital (scanate sau fotografiate clar) înainte de a începe procesul. Economisești timp indiferent de varianta aleasă.

Contul de firmă e unul dintre primele lucruri pe care le deschizi când pornești un business și unul dintre ultimele la care te mai gândești după aceea. Dar un cont bine ales, cu costuri transparente și acces facil, îți simplifică munca de zi cu zi mai mult decât pare. Ia-ți 30 de minute să compari opțiunile disponibile. E un exercițiu care se plătește singur.