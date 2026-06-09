Exproprierile pentru proiecte publice în 2026: ce drepturi au proprietarii și cum pot fi contestate despăgubirile

În ultimii ani, procedurile de expropriere au fost frecvent întâlnite în legătură cu infrastructura rutieră. foto: busu.ro/

Exproprierile pentru lucrări publice rămân un subiect important în 2026, mai ales în zonele unde se dezvoltă proiecte de infrastructură rutieră, centuri ocolitoare, autostrăzi, drumuri expres, noduri rutiere sau lucrări de utilitate publică locală. În Muntenia și Moldova, astfel de proceduri au vizat sau pot viza proprietari din județe precum Ilfov, Dâmbovița, Buzău, Vrancea, Bacău și Iași, în legătură cu proiecte precum Varianta de ocolire Buftea, Autostrada de centură București, Autostrada Buzău–Focșani, Autostrada Focșani–Bacău sau alte lucrări aferente infrastructurii publice.

Pentru proprietarii afectați, exproprierea nu înseamnă doar pierderea unei suprafețe de teren. În practică, pot apărea probleme legate de valoarea despăgubirii, categoria de folosință a terenului, suprafața real afectată, construcții, plantații, acces la drumul public, teren rămas neutilizabil sau diminuarea valorii restului de proprietate.

Ce este exproprierea și când poate avea loc

Exproprierea este procedura prin care un imobil proprietate privată trece, pentru cauză de utilitate publică, în proprietatea statului sau a unei unități administrativ-teritoriale, cu plata unei despăgubiri. În materia unor proiecte de interes național, județean sau local, cadrul principal este Legea nr. 255/2010, aplicabilă lucrărilor de infrastructură și altor obiective de utilitate publică expres prevăzute de lege.

În practică, cele mai frecvente situații întâlnite de proprietari privesc proiecte rutiere, autostrăzi, drumuri expres, centuri ocolitoare, noduri rutiere, lucrări de transport sau alte investiții publice aprobate potrivit legii.

În ultimii ani, procedurile de expropriere au fost frecvent întâlnite în legătură cu infrastructura rutieră. De exemplu, pentru Varianta de ocolire Buftea au fost aprobate în 2026 proceduri de expropriere pentru amplasament suplimentar pe raza localităților Crevedia, județul Dâmbovița, și Buftea, județul Ilfov. De asemenea, pentru Autostrada de centură București au fost aprobate suplimentări ale sumelor prevăzute ca despăgubire pentru imobile din zona București-Ilfov, inclusiv pe raza localităților Glina, Cernica, Popești-Leordeni, Berceni și Vidra. În zona Moldovei și a legăturii cu Muntenia, proiectele Autostrada Buzău–Focșani și Autostrada Focșani–Bacău au vizat localități din Buzău, Vrancea și Bacău, inclusiv municipiul Buzău, Râmnicu Sărat, Focșani, Vânători, Odobești, Mărășești, Adjud și alte unități administrativ-teritoriale.

Aceste exemple arată că exproprierea nu este o procedură izolată, ci un mecanism folosit frecvent pentru investiții publice majore. Tocmai de aceea, este necesar ca proprietarii să cunoască pașii principali ai procedurii și drepturile pe care le au.

Etapele principale ale procedurii de expropriere

În linii generale, procedura începe prin aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției și a coridorului de expropriere. Ulterior, se aprobă amplasamentul lucrării, lista imobilelor afectate, numele proprietarilor sau deținătorilor identificați și sumele estimate cu titlu de despăgubire.

După publicarea actului de declanșare a procedurii, proprietarii sunt notificați. În mod obișnuit, notificarea indică faptul că imobilul intră în coridorul de expropriere și solicită depunerea actelor care dovedesc dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra imobilului.

Pentru proprietar, acest moment este foarte important. Actele de proprietate, documentațiile cadastrale, extrasele de carte funciară, certificatele de moștenitor, contractele, autorizațiile, documentele privind construcțiile, plantațiile sau alte amenajări pot influența modul în care este analizată situația juridică și economică a imobilului. În procedura reglementată de Legea nr. 255/2010, proprietarii trebuie să acorde atenție termenului pentru depunerea documentelor care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale.

După verificarea actelor și parcurgerea etapelor administrative, se emite decizia de expropriere. Potrivit Legii nr. 255/2010, decizia de expropriere constituie titlu executoriu pentru predarea imobilului, iar contestația asupra deciziei de expropriere nu suspendă transferul dreptului de proprietate.

De asemenea, decizia se poate emite și produce efecte inclusiv atunci când proprietarii nu se prezintă în termenele stabilite, nu prezintă un titlu valabil, nu sunt cunoscuți proprietarii sau nu se ajunge la o înțelegere privind valoarea despăgubirii.

Ce trebuie să verifice proprietarul

Primul lucru care trebuie verificat este dacă imobilul identificat de expropriator corespunde realității din teren și actelor proprietarului. Pot exista diferențe între suprafața din acte, suprafața măsurată, categoria de folosință, amplasamentul exact, numărul cadastral sau limitele efective ale terenului.

Proprietarul trebuie să verifice în special:

· dacă suprafața expropriată este corect determinată;

· dacă terenul este intravilan sau extravilan;

· dacă există construcții, anexe, împrejmuiri, puțuri, plantații, utilități sau alte amenajări;

· dacă exproprierea este totală sau parțială;

· dacă terenul rămas după expropriere mai poate fi folosit normal;

· dacă se pierde accesul la drum, frontul stradal sau posibilitatea de construire;

· dacă valoarea propusă reflectă piața reală și prejudiciul complet.

În cazul exproprierilor parțiale, problema nu este întotdeauna doar suprafața preluată. Uneori, terenul rămas devine greu utilizabil, pierde accesul, își modifică forma sau nu mai poate fi folosit potrivit destinației inițiale. Aceste aspecte trebuie analizate separat, pentru că pot influența despăgubirea reală.

Cum se stabilește despăgubirea

Despăgubirea trebuie să reflecte valoarea imobilului expropriat și, după caz, prejudiciile cauzate proprietarului. În procedura administrativă, sumele sunt estimate de expropriator în baza grilelor notariale și sunt menționate în listele anexate actului de expropriere. Totuși, suma propusă nu este întotdeauna acceptată de proprietar, mai ales atunci când acesta consideră că valoarea terenului, a construcțiilor sau a prejudiciilor nu a fost corect stabilită.

În practică, diferențele pot apărea din mai multe motive: folosirea unor valori orientative, neanalizarea particularităților terenului, omiterea unor amenajări, neluarea în calcul a potențialului real al imobilului, a accesului sau a impactului asupra restului de proprietate.

În astfel de situații, proprietarul poate solicita o analiză atentă a actelor, a amplasamentului și a valorii propuse. Pentru o evaluare juridică a situației, poate fi utilă consultarea unui avocat specializat în exproprieri, mai ales înainte de formularea unei cereri sau a unei acțiuni în instanță.

Contestarea despăgubirii în instanță

Un aspect esențial este că proprietarul nemulțumit nu poate bloca, de regulă, proiectul public prin simpla nemulțumire față de sumă. Potrivit Legii nr. 255/2010, persoana expropriată nemulțumită de cuantumul despăgubirii se poate adresa instanței competente în termenul general de prescripție, care curge de la data comunicării hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii.

Într-un astfel de proces, discuția principală nu este, în mod obișnuit, dacă proiectul public se mai realizează sau nu, ci dacă despăgubirea stabilită este justă. Legea nr. 255/2010 trimite, pentru stabilirea despăgubirii în instanță, la regulile din Legea nr. 33/1994. Despăgubirea stabilită de instanță nu poate fi mai mică decât cea oferită de expropriator și nici mai mare decât suma solicitată de persoana expropriată sau de persoana interesată.

Pentru proprietarii care consideră că suma oferită este prea mică, o contestație expropriere trebuie pregătită cu atenție. Sunt importante actele de proprietate, documentele cadastrale, situația terenului, eventualele construcții sau plantații, datele de piață și modul în care sunt formulate pretențiile.

De ce contează documentele depuse la timp

În procedura de expropriere, proprietarul trebuie să acorde atenție notificărilor primite. În multe cazuri, notificarea solicită prezentarea sau transmiterea documentelor care atestă dreptul de proprietate ori alte drepturi reale asupra imobilului. Neprezentarea actelor nu împiedică în mod automat continuarea procedurii, dar poate complica plata despăgubirii, identificarea titularului sau clarificarea situației juridice.

Dacă există succesiuni nedezbătute, coproprietari, litigii, ipoteci, executări silite, diferențe cadastrale sau lipsa înscrierii în cartea funciară, proprietarul ar trebui să clarifice aceste aspecte cât mai devreme. În unele cazuri, despăgubirea poate rămâne consemnată până la clarificarea drepturilor.

Greșeli frecvente ale proprietarilor

Una dintre cele mai frecvente greșeli este acceptarea pasivă a sumei propuse, fără verificarea valorii reale a imobilului. O altă greșeală este ignorarea impactului asupra terenului rămas după expropriere. În cazul unui teren afectat doar parțial, prejudiciul poate depăși valoarea strictă a suprafeței preluate.

De asemenea, proprietarii pot pierde timp important dacă nu citesc notificările, dacă nu depun actele solicitate, dacă nu verifică lista imobilelor afectate sau dacă formulează cereri incomplete. În alte situații, problema apare din lipsa unei evaluări corecte a terenurilor comparabile din zonă, mai ales în localități cu dezvoltare imobiliară, acces la drumuri importante sau potențial economic.

O analiză completă a unei situații privind despăgubiri expropriere trebuie să țină cont atât de actele juridice, cât și de realitatea economică a imobilului: amplasament, acces, categorie de folosință, construcții, plantații, utilități, posibilitate de construire și impactul exproprierii asupra restului de proprietate.

Concluzie

Exproprierea este o procedură legală prin care statul sau autoritatea locală poate realiza proiecte de utilitate publică, dar aceasta nu elimină dreptul proprietarului la o despăgubire justă. În 2026, pe fondul proiectelor de infrastructură din Muntenia și Moldova, proprietarii afectați ar trebui să verifice cu atenție actele, suprafața expropriată, suma propusă, situația terenului rămas și eventualele prejudicii suplimentare.

În practică, diferența dintre suma oferită inițial și despăgubirea corectă poate depinde de detalii tehnice și juridice: amplasament, categorie de folosință, acces, construcții, plantații, documentații cadastrale, valori de piață și expertiză. De aceea, exproprierea nu trebuie tratată doar ca o formalitate administrativă, ci ca o procedură în care fiecare termen, act și evaluare poate conta.