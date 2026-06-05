Monitorizează firmele partenere și analizează situațiile financiare 2025

Prin monitorizarea activității firmelor, poți preveni riscul de neîncasare. foto: RISCO

Monitorizează activitatea clienților și partenerilor pentru a ști pe cine te poți baza. În lumea antreprenoriatului ai nevoie de stabilitate și încredere pe termen lung. Dacă unul dintre clienții tăi începe să aibă probleme financiare, este esențial să acționezi din timp pentru a minimiza pierderile.

De ce să monitorizezi activitatea clienților tăi?

În business nu este vorba doar despre semnarea unui contract și gata. Ai nevoie de o relație stabilă bazată pe transparență. Monitorizarea activității firmelor din portofoliu reprezintă un mecanism prin care îți protejezi nu doar poziția în piață, dar îți asiguri sustenabilitatea și predictibilitatea colaborărilor, reducând riscurile operaționale și financiare.

Ținând cont că situațiile financiare pentru 2025 încep să fie disponibile pentru mai multe firme din România, este un moment prielnic să începi analizarea bonității firmelor cu care ai contracte. Prin monitorizarea activității firmelor, poți preveni riscul de neîncasare și lua decizii de afaceri bazate pe informații actualizate și relevante. Monitorizarea oferă un avantaj competitiv prin notificări și alerte privind modificările apărute în activitatea colaboratorilor, partenerilor și clienților.

Astfel, ai posibilitatea să anticipezi eventualele dificultăți financiare, schimbările de management, procedurile juridice sau alte evenimente cu impact asupra relațiilor comerciale, reducând riscurile și protejând stabilitatea afacerii.

Monitorizare firme cu notificări direct pe email

Sistemul de monitorizare automată RisCo trimite notificări pe email atunci când sunt înregistrate schimbări în activitatea firmelor pe care le urmărești. Nu mai pierzi timp căutând manual, ci ești informat pentru a putea lua decizii smart pentru business-ul tău.

Schimbări comerciale, financiare sau modificări juridice? Sistemul de monitorizare automată te avertizează cu notificări pe email și în contul tău RisCo astfel încât să poți acționa în timp util și să reacționezi rapid la orice modificare relevantă. Așadar, sistemul de monitorizare automată te ajută în gestionarea eficientă a riscurilor și oportunităților din piață. Compară și pune în balanță raportările financiare din 2024 și 2025, evidențiind diferențele semnificative, tendințele de evoluție și eventualele riscuri sau oportunități, pentru o gestionare mai eficientă a deciziilor de afaceri.

Sursele de date provin din instituții oficiale și sigure, precum ministere, agenții naționale, Monitorul Oficial și alte autorități relevante din mediul economic și juridic. Când primești notificări pe email și de ce?

● Situații de insolvență, faliment sau demararea procedurilor de executare silită

● Suspendarea activității unei companii sau schimbarea statutului fiscal (de exemplu, trecerea la inactivitate)

● Apariția unor litigii în instanță, procese comerciale sau emiterea unor hotărâri judecătorești definitive

● Modificări la nivel de conducere - structură acționariat sau restructurarea firmei

● Înregistrarea unor datorii către bugetul de stat, întârzieri la plată sau incidente financiare relevante

● Schimbarea sediului social, relocarea activității sau actualizări importante în datele de identificare ale companiei

Cum poți monitoriza activitatea firmelor cu care colaborezi?

Pentru a putea urmări activitatea portofoliului de clienți trebuie să intri pe platforma de analiză financiară RisCo.ro și să alegi firmele pe care vrei să le monitorizezi. Poți alege frecvența alertelor, dar și adăuga până la 5 adrese de email astfel încât notificările să ajungă și către ceilalți colegi sau board.

Sistemul automat de monitorizare îți permite să te ocupi de treburile tale administrative zilnice și să nu mai pierzi timp căutând date în stânga și dreapta. Atunci când primești notificări de alerte, acestea nu vin doar pe email, ci și în contul tău RisCo. Acest lucru îți permite să vezi ori de câte ori dorești natura schimbării apărute la nivelul firmei, dar și să configurezi ușor și rapid o altă listă de firme partenere pe care să le monitorizezi.

De asemenea, datele financiare aferente anului 2025 încep să fie disponibile, iar analiza financiară îți oferă o imagine clară asupra performanței, stabilității și riscurilor financiare ale companiilor monitorizate. Activează alertele pentru întregul portofoliu de parteneri și clienți și adaugă până la 5 adrese pentru a putea urmări schimbările împreună cu echipa ta. Alertele conțin informații care te ajută să evaluezi corect riscurile și oportunitățile înainte de a lua decizii importante.