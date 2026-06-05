Unitip Global marchează peste un deceniu de activitate prin proiecte de infrastructură care transformă comunitățile

1 minut de citit Publicat la 10:08 05 Iun 2026 Modificat la 10:08 05 Iun 2026

Unul dintre proiectele recente realizate de Unitip Global se află în localitatea Sitaru, județul Ilfov. FOTO: Unitip Global

Compania românească Unitip Global, specializată în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii, continuă să contribuie la transformarea peisajului urban și rural din România prin proiecte de amploare în domeniul construcțiilor și infrastructurii rutiere.

Înființată în 2012, compania a finalizat de-a lungul anilor zeci de proiecte care au vizat drumuri, poduri, rețele de utilități, construcții civile și edilitare, management de proiect și consultanță tehnică. Reprezentanții companiei subliniază că fiecare lucrare începe cu o etapă riguroasă de planificare și organizare, în care accentul este pus pe calitate, siguranță și durabilitate.

Unul dintre proiectele recente realizate de Unitip Global se află în localitatea Sitaru, județul Ilfov, unde compania a executat lucrări de reabilitare și modernizare a tronsonului rutier dintre Drumul Județean 101 și Mănăstirea Sfântul Nicolae. Investiția a inclus proiectarea și execuția infrastructurii rutiere, cu scopul de a îmbunătăți accesul și siguranța traficului în zonă.

Tot în județul Ilfov, la Buftea, compania este implicată în proiecte de modernizare a infrastructurii de canalizare și în extinderea și reabilitarea infrastructurii rutiere. Printre lucrările aflate în desfășurare se numără și modernizarea unui sector al Drumului Județean 101, între Buftea și Corbeanca, pe o lungime de peste patru kilometri.

Proiectul prevede amenajarea unor drumuri mai sigure, construirea de piste pentru biciclete, trotuare și realizarea unui nou pod, investiții care vor contribui la creșterea mobilității și a siguranței participanților la trafic.

Potrivit specialiștilor implicați în proiect, succesul lucrărilor de infrastructură depinde de coordonarea eficientă a echipelor, de utilizarea tehnologiilor moderne și de monitorizarea atentă a fiecărei etape de execuție. În acest sens, Unitip Global implementează soluții tehnologice avansate, inclusiv sisteme de modelare și control 3D utilizate pentru lucrările de terasamente și infrastructură rutieră.

Reprezentanții companiei consideră că infrastructura înseamnă mai mult decât construcții și investiții. Aceasta reprezintă o investiție în viitorul comunităților, în siguranța cetățenilor și în dezvoltarea durabilă a regiunilor în care sunt implementate proiectele.

Prin lucrările realizate, de la drumuri județene și străzi locale până la poduri și rețele de apă și canalizare, Unitip Global își consolidează rolul de partener în dezvoltarea infrastructurii moderne din România.