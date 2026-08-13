Cât costă un implant dentar în București și ce influențează prețul? Explicații de la medicii Dental Science, clinica din sectorul 6

Consultație pentru implant dentar: medicul stomatolog analizează investigațiile imagistice și explică pacientului etapele și costurile tratamentului. Sursa foto:https://dentalscience.ro/

Este prima întrebare pe care o pune aproape oricine se gândește la un implant și singura la care nu se poate răspunde la telefon. Nu din reticență, ci pentru că răspunsul depinde de lucruri care nu se văd decat pe o radiografie corelata cu examenul tomografic.

Ceea ce se poate explica dinainte, și rareori se explică, este structura: din ce se compune suma, în ce ordine se plătește și ce anume o poate crește. Un pacient care înțelege structura poate evalua orice ofertă primește, indiferent de cifrele din ea.

Articolul de față descrie exact acest lucru, așa cum decurge în clinica stomatologica Dental Science, din sectorul 6 al Capitalei.

Ce cumperi, de fapt: trei piese, nu una

Cea mai frecventă neînțelegere pornește de aici. „Un implant" nu este un singur obiect, ci un ansamblu din trei componente, fiecare cu costul ei.

Implantul propriu-zis este șurubul de titan care se integrează în os și înlocuiește rădăcina dintelui pierdut. La el se referă, de obicei, prețul comunicat scurt, la telefon sau într-o reclamă.

Bontul protetic este piesa de legătură dintre implant și partea vizibilă. Se realizează după ce implantul s-a integrat, iar forma lui depinde de poziția implantului și de grosimea gingiei din zonă.

Coroana este partea pe care o vezi și cu care mesteci. Materialul ei se alege în funcție de poziția dintelui pe arcadă și de forțele pe care le primește.

De aici vine diferența, adesea derutantă, dintre cele două oferte: doar pretul implantului sau si al ansamblului complet, până la dintele funcțional.

Calendarul plăților contează la fel de mult ca suma

Aceasta este partea despre care se vorbește cel mai puțin, deși schimbă complet felul în care un pacient își poate permite tratamentul.

Un implant unitar nu se plătește într-o singură zi. De la prima consultație până la coroana finală trec, în mod obișnuit, între trei și șase luni, iar plățile se distribuie de-a lungul acestui interval.

Prima etapă este evaluarea: examen clinic, investigație imagistică și planificare digitală. Urmează, dacă situația o cere, etapele pregătitoare, cu propriul lor calendar.

Inserarea implantului este intervenția propriu-zisă și durează, pentru un implant unitar, între treizeci și șaizeci de minute, sub anestezie locală.

Apoi vine cea mai lungă pauză din tot tratamentul: osteointegrarea, procesul prin care implantul se unește cu osul, care cere între trei și șase luni. În acest interval nu se face nimic în afara controalelor.

Abia la final se realizează bontul și coroana, adică a doua parte importantă a devizului.

Practic, între prima și ultima plată trec luni de zile. Pentru cineva care își planifică bugetul, aceasta este o informație mai utilă decât un total spus dintr-o dată.

Ce poate modifica pretul?

Costul crește, în majoritatea cazurilor, din cauza a ceea ce trebuie rezolvat înainte de a se putea insera implantul.

Boala parodontală netratată este prima cauză de amânare. Un implant plasat într-un teren inflamat, cu resorbtie osoasa activa, pornește cu un dezavantaj biologic real. Tratamentul se tarifează, de regulă, pe dinte, ceea ce înseamnă că suma depinde de câți dinți sunt afectați. Doi pacienți cu același diagnostic pot avea devize diferite doar din acest motiv.

Extracția dintelui compromis, atunci când acesta mai există, este o poziție separată, iar dificultatea ei variază mult de la un caz la altul.

Volumul insuficient de os este factorul care poate schimba cel mai mult planul. Osul care susținea rădăcina nu mai primește solicitare după extracție și își pierde treptat volumul, cel mai vizibil în primele douăsprezece luni. Când nu mai există suficient os, se adaugă o etapă de aditie osoasă, cu materialul și membrana necesare, plus un interval propriu de vindecare. Aceasta este și explicația pentru care amânarea scumpește tratamentul: pacientul nu plătește mai mult pentru același lucru, ci plătește pentru o etapă în plus, care nu era necesară la început.

Starea dinților rămași intră tot aici. Un dinte vecin care are nevoie de tratament de canal sau o igienizare necesară înainte de intervenție se adaugă la plan.

Niciuna dintre aceste etape nu este opțională atunci când este indicată. Ele nu scumpesc tratamentul în mod arbitrar, ci fac posibil rezultatul corect, fara riscuri si compromisuri.

Arcada completă: de ce orice ofertă corectă are două etape

Când lipsesc mai mulți dinți sau toți dintii de pe o arcadă, calculul nu se mai face înmulțind prețul unui implant.

Protocoalele de tip All-on-4 și All-on-6 folosesc patru, respectiv șase implanturi pentru a susține o lucrare fixă pe toată arcada. Numărul se alege în funcție de volumul de os disponibil, de forțele de masticație și de situația clinică individuală.

Prima etapa acoperă implanturile și lucrarea provizorie fixă, montată în primele 24-48 de ore de la intervenție. Pacientul pleacă acasă cu dinți ficși, nu cu o proteză mobilă, și poate mânca și vorbi normal din acel moment.

A doua etapa este lucrarea definitivă, realizată după osteointegrare, din metalo-ceramică sau zirconiu.

Deci un deviz corect pentru o arcadă completă conține două etape, plătite la câteva luni distanță una de alta. O ofertă care afișează o singură cifră merită întrebată direct: aceasta include și lucrarea definitivă sau doar prima etapă? Este întrebarea care explică majoritatea diferențelor dintre oferte aparent foarte distanțate.

Intervenția chirurgicală pentru o arcadă durează, de regulă, între două și patru ore, iar tratamentul complet se întinde pe aproximativ patru până la opt luni.

De ce un preț dat la telefon nu poate fi corect

Un implant nu se plasează într-un spațiu gol, ci într-un os cu o anumită înălțime și grosime, la un pacient cu propria stare generală de sănătate.

Tomografia de tip CBCT este cea care transformă aprecierile în măsurători: cât os există, în ce poziții se pot plasa implanturile, dacă este necesară o etapă de refacere osoasă. La Dental Science , din București, planificarea implantară pornește de la această investigație, la care se adaugă amprenta digitală luată cu scaner intraoral sau amprenta clasică.

Fără aceste date, orice sumă comunicată rămâne o presupunere. Un cabinet care dă o cifră fermă înainte de a vedea o tomografie probabil ca va reveni ulterior cu completări.

Costul care nu apare în niciun deviz

Există o categorie de cheltuieli pe care devizele nu o conțin, pentru că se întinde pe ani.

Un implant integrat cere igienizări profesionale la aproximativ șase luni și un control anual pentru verificarea stabilității. Inflamația țesuturilor din jurul unui implant, numită peri-implantită, este motivul pentru care se pierd cele mai multe lucrări la ani după inserare, iar felul în care se întreține zona cântărește direct în această privință.

Calculată pe zece ani, mentenanța devine o poziție reală în buget. Este, în același timp, cea mai puțin costisitoare parte a tratamentului și cea care decide dacă restul a meritat.

Cum ceri o estimare pe care o poți compara

Trei cerințe transformă o discuție despre bani într-un document utilizabil.

Estimarea pe etape, nu o sumă globală. Cu ce include fiecare etapă și la ce moment se plătește.

Precizarea a ceea ce nu este inclus. Ce s-ar putea adăuga, în ce condiții și în ce ordin de mărime. Un plan onest numește aceste variabile din prima zi, nu pe parcurs.

Investigația imagistică înaintea oricărei cifre. Este singura garanție că estimarea are legătură cu cazul tău.

Candidatul ideal pentru o discuție despre costuri

Pacientul care are un spațiu gol vechi de câțiva ani și vrea să știe, înainte de orice cifră, dacă osul din zonă mai susține o lucrare.

Persoana care poartă o proteză mobilă și nu știe că există soluții fixe cu deviz în două etape.

Pacientul care a primit deja o ofertă și nu poate spune dacă suma acoperă implantul singur sau tot ansamblul.

Persoane cu probleme parodontale cunoscute, la care evaluarea stabilește ce trebuie rezolvat înainte și cât durează.

Persoane care amână de ani de zile și presupun că tratamentul le este contraindicat, fără să fi întrebat un medic.

Întrebări frecvente

De ce nu mi se poate spune prețul la telefon? Pentru că suma depinde de câți dinți lipsesc, de starea osului și de ce trebuie tratat înainte. Aceste lucruri se văd pe o investigație clinica si imagistică completa

Se poate plăti în etape? Tratamentul se desfășoară pe etape, iar plățile urmează același ritm. Modalitățile concrete se discută la consultație.

Un implant mai ieftin este automat unul slab? Nu neapărat, dar merită întrebat ce include prețul și ce sistem se folosește. Diferențele reale vin din componentele incluse și din etapele pregătitoare.

Cât durează până am dintele final? Pentru un implant unitar, aproximativ trei până la șapte luni. Pentru o arcadă completă, patru până la opt luni, cu lucrare provizorie fixă încă din prima sau a doua zi.

Cât rezistă lucrarea? Depinde de igiena zilnică, de regularitatea controalelor și de starea generală de sănătate. Rezultatele pot varia de la un pacient la altul și nu pot fi promise dinainte.

Cum obții un cost real pentru cazul tău

Programează o consultație la clinica Dental Science din București, adu orice investigație imagistică pe care o ai deja și lista completă a medicamentelor, inclusiv cele administrate în trecut pentru osteoporoză.

Cere apoi planul în scris, pe etape, cu ce include fiecare și la ce moment se plătește. Este singurul format în care două oferte pot fi comparate corect, iar diferența dintre ele devine explicabilă.

Date de contact:

Dental Science

Adresa: Bd. Iuliu Maniu 74-76, Bl. 5, Scara A, Ap. 2, Sector 6, București

Telefon: +40 744 490 624