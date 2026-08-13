De ce a revenit parchetul Herringbone în topul preferințelor din imobiliare?

Parchet herringbone într-un interior modern, elegant și luminos. Sursa foto: magnific.com

Podeaua ocupă una dintre cele mai mari suprafețe vizibile ale unei locuințe și leagă toate elementele amenajării. Mobilierul poate fi schimbat, pereții pot fi revopsiți, iar obiectele decorative pot dispărea de la un sezon la altul, doar pardoseala rămâne un reper vizual constant.

Și, din acest motiv, alegerea sa influențează nu și atmosfera camerei, precum și modul în care percepi calitatea întregii proprietăți. În ultimii ani, parchetul herringbone (cunoscut și sub denumirea de parchet în ”os de pește”), a revenit puternic în proiectele rezidențiale, în apartamentele premium, în locuințele renovate și chiar în dezvoltările imobiliare care urmăresc să se diferențieze într-o piață competitivă.

Însă revenirea sa în tendințe reflectă o schimbare mai amplă în modul în care îți dorești să arate și să se simtă locuința ta. După o perioadă dominată de suprafețe neutre, amenajări minimaliste și pardoseli montate liniar, interesul se mută către interioare cu textură, profunzime și identitate. Nu mai cauți doar o podea practică.

Model istoric reinterpretat

Parchetul Herringbone este format din lamele dreptunghiulare așezate perpendicular unele față de altele, astfel încât capătul unei piese să întâlnească latura celei alăturate. Repetarea acestei structuri creează un traseu în zig-zag, asemănător scheletului unui pește.

Modelul Herringbone a fost folosit în arhitectură și în amenajarea pardoselilor timp de secole, iar printre exemplele istorice frecvent menționate se află pardoselile din lemn realizate în secolul al XVI-lea la Château de Fontainebleau, în Franța. În timp, modelul a devenit asociat cu reședințe aristocratice, clădiri istorice, saloane elegante și apartamente europene sofisticate.

Această moștenire vizuală explică o parte din atracția sa actuală. Atunci când alegi un parchet laminat herringbone introduci în amenajare un element care transmite stabilitate și continuitate. Chiar dacă restul locuinței este modern, liniile pardoselii creează o legătură subtilă cu interioarele clasice.

Diferența este că astăzi nu mai trebuie să reproduci atmosfera unui palat sau a unei case de epocă. Poți folosi același model într-un apartament minimalist, într-un living cu mobilier modular, într-o bucătărie deschisă sau într-un dormitor amenajat în tonuri naturale. Finisajele actuale, culorile mai deschise, lamelele cu dimensiuni variate și noile tehnologii de producție permit reinterpretarea modelului pentru aproape orice stil.

Architectural Digest descrie atât Herringbone, cât și Chevronul drept modele clasice de parchet, folosite de mai bine de un secol pentru a adăuga eleganță și dinamism pardoselilor. Diferența principală este că lamelele herringbone sunt dreptunghiulare și se suprapun vizual într-un zigzag ușor decalat, în timp ce piesele chevron sunt tăiate în unghi și formează vârfuri perfect aliniate.

Podeaua devine element de design

Unul dintre principalele motive pentru care modelul a revenit în preferințele cumpărătorilor și designerilor este datorită capacității sale de a transforma o suprafață funcțională în element decorativ. În cazul pardoselii clasice, montate în linii drepte, ochiul urmărește în principal direcția lamelelor; în cazul Herringbone, privirea este ghidată simultan în mai multe direcții.

Se creează astfel o senzație de mișcare, chiar dacă pardoseala păstrează aceeași culoare și același material pe întreaga suprafață. Geometria montajului este suficientă pentru a face încăperea mai interesantă.

Acest avantaj este important mai ales în amenajările contemporane, unde paleta cromatică este adesea restrânsă. Poți avea pereți albi, mobilier bej, perdele simple și câteva obiecte din lemn, fără ca spațiul să pară monoton. Pardoseala adaugă ritm și profunzime, dar păstrează atmosfera calmă.

În proiectele prezentate de publicații și platforme internaționale de design, modelul continuă să fie folosit tocmai pentru această capacitate de a combina aspectul clasic cu amenajările actuale. Houzz a inclus pardoseli herringbone în selecțiile sale dedicate tendințelor de design pentru 2025, iar proiectele prezentate folosesc modelul atât în spații elegante, cât și în bucătării contemporane.

Modelul schimbă percepția asupra dimensiunii camerei

În cazul parchetului montat liniar, lamelele pot accentua lungimea sau lățimea camerei, dar modelul Herringbone distribuie mișcarea vizuală pe mai multe axe și lasă impresia unei suprafețe mai ample.

Architectural Digest a prezentat recomandări potrivit cărora o pardoseală cu model poate crea iluzia unui spațiu mai extins, herringbone fiind una dintre soluțiile utilizate pentru a amplifica vizual bucătăriile mici.

Efectul depinde de lumină, de culoarea pardoselii, de dimensiunea pieselor și de direcția în care este centrat modelul, dar în situațiile când montajul este corect proiectat, liniile diagonale te fac să urmărești podeaua dincolo de limitele imediate ale camerei.

Amenajările actuale pun accent pe personalitate

Timp de mai mulți ani, piața rezidențială a fost dominată de amenajări considerate sigure: pereți albi, parchet gri sau bej, mobilier simplu și cât mai puține elemente decorative permanente. Strategia, ușor de înțeles - o locuință neutră atrage mai mulți cumpărători și putea fi personalizată fără renovări majore.

Problema este că numeroase proprietăți au început să semene între ele. Atunci când compari mai multe apartamente cu finisaje apropiate, îți este greu să-ți amintești ce diferențiază fiecare ofertă. Din acest motiv, proprietarii și dezvoltatorii caută elemente care creează identitate fără să limiteze posibilitățile de amenajare.

Parchetul herringbone răspunde foarte bine acestei nevoi. Este suficient de distinct pentru a deveni memorabil, dar suficient de versatil pentru a se potrivi cu stiluri diferite. Îl poți combina cu mobilier clasic, minimalist, industrial, scandinav sau mid-century modern. Poți schimba canapeaua, corpurile de iluminat și culoarea pereților fără să fii obligat să înlocuiești pardoseala.

Într-o nuanță naturală de stejar, modelul poate rămâne actual chiar dacă tendințele cromatice se schimbă. Lemnul deschis susține o amenajare luminoasă și relaxată. Nuanțele medii creează căldură și echilibru, iar finisajele închise pot accentua eleganța unei încăperi mari.

Asociat cu proprietățile premium

În imobiliare, valoarea nu este construită doar prin suprafață, adresă și numărul camerelor, ci și percepția asupra calității. Parchetul herringbone este asociat frecvent cu interioare atent proiectate și cu lucrări care presupun un grad mai mare de precizie. Această asociere poate influența modul în care percepi întreaga proprietate. Chiar dacă nu cunoști costul exact al pardoselii, poți interpreta modelul drept un semn că amenajarea a primit mai multă atenție.

În fotografiile unui anunț imobiliar, pardoseala poate deveni unul dintre cele mai recognoscibile elemente. Liniile sale sunt vizibile în cadre largi, în imagini cu livingul și chiar în fotografiile de detaliu. Într-o listă de proprietăți cu finisaje asemănătoare, acest lucru poate ajuta apartamentul să iasă în evidență.

Tehnologia a făcut modelul mai accesibil

În trecut, parchetul herringbone era asociat în principal cu lemnul masiv, cu lucrările realizate la comandă și cu un montaj laborios. Astăzi, ai la dispoziție mai multe variante: parchet stratificat, produse prefabricate, module pregătite pentru montaj, laminat, parchet SPC de calitate și plăci ceramice care reproduc lemnul.

Această diversificare a contribuit semnificativ la revenirea modelului. Poți obține estetica specifică herringbone într-un buget mai flexibil și în spații în care lemnul masiv nu ar fi întotdeauna cea mai practică soluție.

Lemnul natural oferă fibră, variație cromatică și posibilitatea recondiționării, în funcție de grosimea stratului de uzură. Laminatul poate fi mai accesibil și ușor de întreținut, dar nu are aceeași structură. Vinilul poate oferi rezistență bună la apă, dar calitatea aspectului și stabilitatea depind de produs. Ceramica este durabilă și potrivită zonelor umede, însă are o senzație diferită la atingere și poate necesita încălzire prin pardoseală pentru un confort sporit.

Nu este suficient să alegi varianta care arată cel mai bine într-o fotografie. Trebuie să analizezi traficul, umiditatea, suportul existent, încălzirea, acustica și posibilitatea de reparație.