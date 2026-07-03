Alertă FBI, inclusiv pentru utilizatorii români: Ești vizat dacă folosești WhatsApp, Telegram sau Signal și primești acest mesaj

1 minut de citit Publicat la 16:00 03 Iul 2026 Modificat la 16:00 03 Iul 2026

Atac cibernetic de tip phishing pe aplicațiie de mesagerie Signal, WhatsApp și Telegram. Sursa foto: DNSC

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis vineri o alertă privind un atac cibernetic, prin metoda phishing, semnalată de FBI și CISA, identificată pe 26 iunie 2026, care vizează utilizatori ai aplicațiilor de mesagerie criptată Signal, WhatsApp și Telegram.

Potrivit autorităților, atacul se desfășoară prin mesaje care par a proveni de la „suportul tehnic” al aplicațiilor și care transmit utilizatorilor alerte false privind presupuse probleme de securitate sau sincronizare a contului.

În cadrul acestei scheme, victimele sunt îndrumate să activeze funcția de backup și ulterior să transmită cheia de recuperare, sub pretextul confirmării identității sau restaurării contului.

DNSC atrage atenția că serviciile oficiale de suport ale aplicațiilor de mesagerie nu solicită niciodată coduri de verificare, PIN-uri sau chei de backup și nu trimit linkuri de verificare sau restaurare a contului prin mesaje în aplicație, comunicarea oficială fiind realizată exclusiv prin canale verificate, precum emailul.

Atac cibernetic atribuit unor grupuri asociate serviciilor de informații ruse

Conform avertismentului, țintele principale ale campaniei sunt oficiali guvernamentali, personal militar, jurnaliști și persoane care dețin acces la informații sensibile.

Activitatea este atribuită unor grupuri asociate serviciilor de informații ruse, urmărite sub denumirile UNC5792 și UNC4221.

Autoritățile recomandă utilizatorilor să nu introducă și să nu transmită nimănui cheia de recuperare. În cazul în care aceasta a fost deja divulgată, este recomandată regenerarea imediată din secțiunea de setări a aplicației, deoarece cheia veche rămâne validă pe termen nelimitat, inclusiv pe conturi nou create cu același număr de telefon.

De asemenea, utilizatorii sunt sfătuiți să raporteze și să blocheze expeditorii mesajelor suspecte și să verifice întotdeauna autenticitatea informațiilor doar prin canale oficiale, evitând accesarea linkurilor primite în conversații.

DNSC subliniază că vigilența utilizatorilor rămâne esențială în prevenirea atacurilor de tip phishing care exploatează încrederea în platformele de comunicare criptată.