China a pus în funcțiune prima eoliana gonflabilă de clasă megawatt din lume: SAWES a „zburat” la 2 km înălțime și a alimentat rețeaua

Sistemul eolian aeropurtat S2000 sau SAWES, dezvoltat în China. Sursa foto: Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology Co., Ltd.

O companie energetică din Beijing a făcut un pas major spre comercializarea energiei eoliene aeropurtate, după finalizarea primului zbor de test și a testului de producere a energiei conectate la rețea pentru sistemul său S2000, de clasă megawatt, în sud-vestul Chinei. Eoliana gonflabilă ridicată cu heliu folosește vânturile de mare altitudine și un design cu canal (duct), având 12 turbine, pentru a atinge o putere nominală de până la 3 megawați.

Testul a avut loc duminică, în orașul Yibin, provincia Sichuan, unde platforma eoliană plutitoare s-a ridicat la aproximativ 2.000 de metri și a livrat cu succes electricitate în rețea, potrivit publicației Global Times, susținută de statul chinez, transmite Interesting Engineering.

„Primul sistem eolian aeropurtat de clasă megawatt S2000 (SAWES) din lume, destinat utilizării urbane, a finalizat cu succes un zbor de test în Yibin, provincia Sichuan din sud-vestul Chinei. În timpul testului, sistemul a urcat la o altitudine de 2.000 de metri, generând și livrând 385 kWh de electricitate către rețeaua de la sol.”, a transmis publicația chineză.

Primul sistem eolian aeropurtat din lume de nivel megawatt: Trimite energie din cer direct în rețea

În timpul testului, sistemul a urcat constant până la o altitudine de aproximativ 2.000 de metri și a generat 385 kilowați-oră de electricitate, care au fost introduși direct în rețeaua locală. Testul a marcat prima demonstrație în condiții reale de producere a energiei pentru sistemul eolian aeropurtat plutitor S2000, cunoscut și sub denumirea de SAWES.

Dezvoltatorul, Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology, a descris S2000 ca fiind primul sistem eolian aeropurtat din lume de nivel megawatt, conceput pentru utilizare în apropierea zonelor urbane.

Din punct de vedere vizual, platforma seamănă cu un dirijabil de tip fantasy, având un balon plutitor de mari dimensiuni și o structură integrată de generare a energiei. Sistemul are aproximativ 60 de metri lungime, 40 de metri lățime și 40 de metri înălțime.

Potrivit Global Times, platforma a avut nevoie de aproximativ 30 de minute pentru a ajunge la altitudinea de test din Yibin. După atingerea altitudinii țintă, aceasta a menținut o poziție stabilă în aer, în timp ce echipamentele de generare a energiei au funcționat normal – un pas esențial pentru viitoarea exploatare comercială.

Cum captează eoliana gonflabilă vânturile de mare altitudine

Potrivit lui Weng Hanke, directorul tehnic al Linyi Yunchuan, sistemul S2000 se bazează pe un aerostat umplut cu heliu pentru a ridica o unitate eoliană ușoară în straturile superioare ale atmosferei. La aceste altitudini, vânturile sunt de obicei mai puternice și mai constante decât cele de la nivelul solului.

Odată ajuns în aer, sistemul transformă energia vântului în electricitate și o transmite la sol printr-un cablu de ancorare. Acest cablu ajută totodată la controlul poziției și stabilității platformei în timpul funcționării. Abordarea permite accesul la resurse eoliene care sunt în mare parte inaccesibile turbinelor eoliene convenționale.

Weng a explicat, pentru Tide News, că firma vizează două scenarii principale de utilizare:

locații izolate, precum avanposturi de frontieră, unde sistemul poate furniza o sursă relativ stabilă de energie;

completarea sistemelor eoliene clasice de la sol, creând o abordare tridimensională a alimentării cu energie.

Designul crește eficiența și puterea

Cercetările citate de Tide News arată că energia eoliană crește cu cubul vitezei vântului. Astfel, chiar și creșteri moderate ale vitezei vântului la altitudini mai mari pot duce la o producție de energie de câteva ori mai mare decât în cazul turbinelor de la sol, menținând în același timp un impact redus asupra mediului.

Pentru a profita de acest avantaj, S2000 utilizează un design cu canal (duct) care concentrează fluxul de aer. Canalul este format de spațiul dintre balonul principal și o aripă inelară. Rolul său este de a ghida și comprima vântul înainte ca acesta să ajungă la turbine, sporind eficiența captării energiei.

„Este ca și cum am înfășura vântul din toate direcțiile, constrângând fluxul de aer în acest canal, astfel încât cât mai mult vânt să fie captat de pale. Am instalat 12 turbine eoliene pe acest canal”, a declarat Weng pentru Hunan TV.

Datorită acestui aranjament aerodinamic și unui volum total de aproape 20.000 de metri cubi, sistemul are o putere nominală maximă de până la 3 megawați, conform datelor companiei.

Planuri de producție și opinii ale experților privind viitorul

Compania a început deja producția în serie mică a sistemului S2000 și a semnat scrisori de intenție cu mai multe orașe de coastă și regiuni montane interesate de implementarea tehnologiei.

Pentru a sprijini producția la scară mai mare, Linyi Yunchuan construiește o bază de producție pentru materiale de înaltă performanță destinate baloanelor, în Zhoushan, provincia Zhejiang.

Fabrica ar urma să atingă o capacitate anuală de 200.000 de metri liniari până în 2026 și să se extindă la 800.000 de metri liniari până în 2028, cu scopul de a reduce dependența Chinei de materialele importate utilizate în sistemele eoliene de mare altitudine.

Proiectul reprezintă un progres important pentru dezvoltarea viitoare a energiei curate. Totuși, experții avertizează că tehnologia se află încă într-un stadiu incipient, iar stabilitatea pe termen lung, siguranța și costurile de operare trebuie încă demonstrate pe deplin.