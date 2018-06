Cum îți poți recupera telefonul pierdut sau furat în România

foto: Pixabay.com

Ti-ai pierdut telefonul. Cu totii am trecut prin asta. Il aveai in buzunar acum cateva minute, iar acum a disparut. Poate ca doar l-ai uitat la birou sau in geaca sau probabil deja se afla in mainile cuiva care l-a gasit pe strada. Oricum ar fi, tot ce iti doresti acum e sa il gasesti cat mai repede.

Din fericire, in zilele noastre ai la dispozitie numeroase posibilitati pentru a gasi un telefon pierdut sau furat. Indiferent ca e un smartphone sau o tableta, cel mai probabil deja are un sistem care sa te ajute sa il localizezi. Uite care sunt metodele prin care poti gasi un dispozitiv pierdut.

Localizarea unui telefon fara GPS

De obicei, localizarea unui telefon se poate face cu ajutorul sistemului GPS, insa in cazul in care telefonul nu beneficiaza de acest sistem de localizare, poti gasi un telefon furat sau pierdut in urmatorul mod:

Localizarea unui telefon dupa IMEI

Continuarea, pe Arsis.ro.