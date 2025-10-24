Director tehnic RoPower Nuclear: "Un singur reactor SMR de la Doicești ar putea alimenta cu energie o fabrică medie AI"

Director tehnic RoPower Nuclear: "Un singur reactor SMR de la Doicești ar putea alimenta cu energie o fabrică medie AI". Sursa foto: Antena 3

"România face pași concreți în dezvoltarea infrastructurii digitale europene, odată cu proiectul RO AI Factory. ”Fabrica AI” din România este unul dintre cele 7 centre de inteligență artificială în cadrul inițiativei EuroHPC – AI Factories. Proiectul este dezvoltat de ICI București și Politehnica București.

Centrele AI sunt mari consumatori de energie. Estimările arată că un centru de Inteligență Artificială mediu ar avea nevoie constant de între 50-100 MW energie.

Cum pot alimenta SMR-urile marile fabrici AI din România

Compania de proiect RoPower Nuclear dezvoltă proiectul SMR de la Doicești, aflat în prezent în a doua etapă de studii de fezabilitate și design. Decizia finală de investiție va fi luată, cel mai probabil, din declarațiile reprezentanților companiei, în prima parte a anului viitor.

Proiectul, spun inginerii RoPower, presupune instalarea a 6 reactoare modulare de mici dimensiuni, fiecare cu o putere instalată de 77 Mwe. Rezultă o putere instalată de 462 MW, atunci când toate cele 6 module funcționează la capacitate. Tehnologia nucleară este singura din lumea care permite dezvoltarea unui factor de capacitate mai mare de 95%. Asta înseamnă că aproape întreaga putere instalată este folosită și livrată în sistem.

”Un singur reactor modular de la Doicești este suficient pentru a ține în priză un centru AI de dimensiuni medii. Noi, la Doicești planificăm să punem în funcțiune șase reactoare modulare mici”, a precizat Directorul Tehnic RoPower Nuclear, Dan Șerbănescu.

Fabricile AI – consumatori uriași de energie

Un centru mare de date cu aplicabilitate în domeniul AI sau simplu spus o fabrică AI de mari dimensiuni consumă cât un oraș. OpenAI pregătește în Norvegia o „AI Gigafactory” care va ajunge la peste 230 MW, cu planuri de extindere la 520 MW. Echivalentul de consum al unui oraș de 150.000 de locuitori.

Inginerul nuclearist Dan Șerbănescu, Director Tehnic la RoPower Nuclear a explicat că modularitatea și capacitatea de a livra energie în bandă (neîntrerupt), dau o aplicabilitate ridicată tehnologiei SMR pentru alimentarea centrelor de date AI.

”Centrala SMR pe care o proiectăm pentru a fi construită la Doicești are un set de particularități unice care o fac pretabilă alimentării cu energie a unor consumatori mari. În primul rând, generează energie constant, în bandă cum se spune în limbajul de specialitate și fără emisii nocive în atmosferă.

Este esențialmente o energie curat. Dar în același timp sistemul este modular. Dacă cerința de energie crește, prin extinderea unui centru de date AI să spunem, atunci poți instala încă un modul tip SMR pentru a furniza energia necesară”, explică directorul tehnic al companiei de proiect RoPower Nuclear, Ing. Dr. Dan Șerbănescu.

În echipa RoPower Nuclear se întâlnesc generațiile diferite de ingineri și profesioniști în domeniul nuclear. Dacă Directorul Tehnic al companiei, Ing. Dr. Dan Șerbănescu are peste 40 de ani de experiență în domeniul nuclear, Petronela Vereș lucrează în domeniu de numai doi ani. Este licențiată în Inginerie și Informatică de Procese Chimice la UBB și UPB și lucrează sub îndrumarea directorului tehnic. Generații diferite cu viziuni similare. Petronela Vereș ne-a explicat cum vede evoluția centrelor AI și de ce este crucial ca alimentarea cu energie pentru fabricile viitorului să fie neîntreruptă.

”Un centru AI este strict dependent de funcționarea neîntreruptă. Gândiți-vă că în lumea de mâine vorbim despre nenumărate procese folosite de utilizatori, industrie, companii diverse care vor depinde în mare măsură de reziliența sistemelor de inteligență artificială. Întreruperea serviciilor înseamnă timp și resurse pierdute.

Centrala SMR de la Doicești este proiectată să funcționeze în aceste condiții de reziliență. Generează putere independent de factori externi cu ar fi vremea, debitele apelor sau lumina zilei. Sunt foarte multe motive pentru care cele două tehnologii, ambele inovatoare, se completează reciproc”, ne-a explicat Petronela Vereș, inginer în echipa RoPower Nuclear.

În ce stadiu se află proiectul SMR de la Doicești

Compania de proiect a anunțat recent semnarea unui contract cu unul dintre cei mai mari actori în industria de specialitate a software-ului de analiză a combustibililor nucleari, Studsvik Nordpower. Din comunicările recente aflăm că proiectul se apropie de finalizarea etapelor de studii, iar decizia finală de investiție este așteptată în primul trimestru al anului viitor.

Proiectul SMR de la Doicești utilizează tehnologia americană NuScale Power. Compania este singura care a reușit să obțină două aprobări de design SMR de la reglementatorul nuclear american (NRC). Recent, pe 3 septembrie, NuScale a anunțat un mega proiect SMR în Statele Unite ale Americii, în parteneriat cu Tennessee Valley Authority (TVA) pentru construcția celui mai mare program SMR din istoria Statelor Unite, de 6 GW putere instalată. În comunicatul companiei se arată că instalarea de capacități noi SMR este esențială în era hypercentrelor de date folosite pentru dezvoltarea Inteligenței Artificiale".