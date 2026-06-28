Google nu mai poate ține pasul cu Meta: cererea de AI a depășit ce poate oferi chiar și cel mai mare furnizor din lume

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Google a impus restricții asupra accesului Meta la modelele sale de inteligență artificială Gemini, după ce gigantul rețelelor sociale a solicitat mai multă capacitate de calcul decât rivalul său tehnologic putea furniza. Este cel mai recent semnal că infrastructura a devenit marea problemă a industriei AI – inclusiv pentru cei mai mari jucători din lume, relatează Financial Times.

Potrivit unor persoane familiare cu situația, Google i-a comunicat companiei în jurul lunii martie că nu poate asigura toată capacitatea Gemini pe care Meta dorea să o cumpere. Decizia a perturbat și întârziat o serie de proiecte interne de AI ale Meta. Din cauza restricțiilor – care sunt încă în vigoare – și a unui efort mai amplu de eficientizare a costurilor legate de AI, Meta și-a îndemnat angajații să fie mai economicoși cu „token-urile” AI, unitățile care măsoară consumul acestor servicii.

Și alți clienți Google au fost afectați de restricții, deși într-o măsură mai mică. Meta a resimțit cel mai dur impactul, din cauza cererii sale excepțional de ridicate pentru modelele Google.

Toată industria se confruntă cu aceeași problemă

Decizia Google de a limita accesul unui client major la modelele sale oferă o perspectivă rară asupra presiunilor de infrastructură care se acumulează în întreaga industrie AI. În ciuda investițiilor de zeci de miliarde de dolari în cipuri, centre de date și energie, chiar și cele mai mari companii tech se chinuie să asigure suficientă putere de calcul pentru a face față cererii în creștere explozivă.

Ca răspuns direct la această presiune – mai ales din partea clienților corporativi mari precum Meta – Google a încheiat la începutul acestei luni un contract de 920 de milioane de dolari pe lună pentru a închiria capacitate de calcul de la SpaceX, compania lui Elon Musk. Un acord similar a încheiat luna trecută și Anthropic, creatorul chatbot-ului Claude.

La rezultatele financiare din primul trimestru, publicat în aprilie, directorul executiv Google, Sundar Pichai, recunoștea deschis problema: „Evident, suntem constrânși în privința capacității de calcul pe termen scurt. Ca exemplu, veniturile noastre din cloud ar fi fost mai mari dacă am fi putut satisface cererea”.

Veniturile din cloud ale Google au depășit pentru prima dată 20 de miliarde de dolari, iar contractele semnate, dar nelivrate încă, aproape s-au dublat față de trimestrul anterior, ajungând la peste 460 de miliarde de dolari.

De ce depindea Meta de Gemini

Situația ilustrează cât de mult s-a bazat Meta pe modelele unui rival, în timp ce investește agresiv pentru a deveni un lider în AI și pentru a-și îmbunătăți propriile modele. Mark Zuckerberg pompează miliarde de dolari în atragerea de talente și în infrastructură, cu scopul de a construi ceea ce el numește „superinteligență personală”. Meta s-a angajat să investească 600 de miliarde de dolari în Statele Unite până în 2028.

Spre deosebire de Google, Meta nu are o divizie de cloud și construiește în ritm alert propriile centre de date pentru nevoile sale de antrenare și inferență a modelelor AI.

Gemini a fost folosit intern la Meta pentru automatizarea unor procese de siguranță – detectarea escrocheriilor și eliminarea conținutului dăunător –, dar și pentru chatbot-urile de servicii pentru clienți și publicitate, precum și pentru fluxuri de lucru interne și programare, alături de alte modele precum Claude de la Anthropic. Inițial, Meta a ales Gemini pentru că performa mai bine decât propriile modele open-source Llama.

Mai recent însă, Meta a început să prioritizeze noul său model Muse Spark, considerat mai competitiv cu Gemini, reducând astfel dependența companiei de modelele externe.

Google și Meta au refuzat să comenteze.