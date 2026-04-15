Lidl intră pe piața telefoniei mobile în 30 de țări. Ce va oferi

Lanțul de supermarketuri Lidl pregătește lansarea unor abonamente de telefonie mobilă la prețuri reduse în mai multe țări, intrând astfel în competiție directă cu operatorii tradiționali de telecomunicații, scrie Financial Times.

Compania a anunțat că își extinde serviciile dincolo de piețele unde activează deja – Germania, Austria și Elveția – și ia în calcul lansarea acestora în până la 30 de țări, printre care Marea Britanie, Statele Unite, Franța și Spania. Reprezentanții Lidl nu au precizat însă care vor fi primele piețe vizate.

Mișcarea vine într-un context în care tot mai multe companii din afara sectorului telecom încearcă să intre pe această piață. Printre noii competitori se numără și firme din zona fintech, precum Revolut, Klarna sau N26, care au început să ofere servicii similare. De asemenea, banca digitală Monzo analizează lansarea unei astfel de oferte.

Servicii de telefonie prin Lidl Plus

Strategia acestor noi jucători este de a atrage clienți prin tarife mai mici și de a-și diversifica sursele de venit. Lidl intenționează să ofere serviciile de telefonie prin aplicația sa, Lidl Plus, care are deja peste 100 de milioane de utilizatori.

Pentru a intra pe această piață, grupul Schwarz Group, proprietarul Lidl, a încheiat un parteneriat cu furnizorul de comunicații 1GLOBAL. Astfel, Lidl va funcționa ca operator virtual de telefonie mobilă (MVNO), ceea ce înseamnă că nu va avea propria infrastructură, ci va folosi rețelele existente ale marilor operatori, pe baza unor acorduri comerciale.

Acest model este deja folosit de alte companii, precum Tesco sau Lebara, care oferă servicii mobile fără a deține rețele proprii.

Compania vrea să își contruiască un ”ecosistem” digital

Analiștii spun că intrarea Lidl pe noi piețe ar putea crește competiția, într-un moment în care operatorii tradiționali sunt deja sub presiune din partea noilor jucători din domeniul financiar și tehnologic.

În cadrul acordului, Schwarz Group va prelua și o participație de 9,9% în 1GLOBAL, companie care deține licențe și parteneriate telecom în 12 țări.

Extinderea în zona telefoniei mobile face parte dintr-o strategie mai amplă a grupului german de a-și construi un ecosistem digital, pe lângă rețeaua sa de aproximativ 14.000 de magazine Lidl și Kaufland. Prin divizia sa tehnologică, Schwarz Digits, compania a început deja să se dezvolte în domenii precum cloud computing, securitate cibernetică și investiții în inteligență artificială.