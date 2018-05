(P) De ce să cumperi un laptop second hand pentru copilul tău

A venit vremea sa ii iei primul calculator copilului tau? Avand in vedere ca, la o varsta frageda, cei mici se plictisesc repede, nu stiu sa aiba foarte multa grija de un produs electronic si il pot deteriora, nu este indicat sa cheltui o suma uriasa pe un echipament IT care probabil nu va mai prezenta interes in cativa ani.

In aceste conditii, solutia ideala este sa achizitionezi un laptop second hand. Probabil ca nu te-ai gandit inca la aceasta optiune, insa exista furnizori recunoscuti care comercializeaza astfel de produse si de la care poti cumpara un laptop performant pentru copilul tau, fara sa faci o investitie prea mare.

Iata in continuare care sunt beneficiile achizitionarii unui laptop second hand pentru copilul tau:

1. Este ieftin. De departe cel mai mai mare avantaj al oricarui produs second hand il reprezinta pretul scazut. Un laptop second hand poate fi chiar si de 2-3 ori mai ieftin decat un produs nou cu specificatii similare. Din moment ce nu va trebui sa investesti o suma mare, copilul tau te va convinge mult mai usor sa ii cumperi un laptop cum au multi dintre colegii lui.

2. Are o garantie indelungata. Daca vrei sa achizitionezi un laptop second hand de la un magazin cunoscut poti beneficia de o garantie extinsa. De exemplu, la Interlink, furnizor de echipamente IT cu o experienta de peste 20 de ani pe piata din Romania, vei beneficia de o garantie standard de 12 luni, care poate fi prelungita pana la 5 ani, prin intermediul serviciului de garantie extinsa. Astfel, vei avea siguranta ca vei beneficia de un produs fiabil, pe care copilul tau il va putea folosi pentru o perioada indelungata.

3. Este potrivit atat pentru teme, cat si pentru jocuri. Avand in vedere ca va fi destinat unui copil, laptopul second hand trebuie sa fie potrivit atat pentru teme, cat si pentru jocuri. Mai exact, va trebui sa aiba un ecran mare, sa fie suficient de usor incat sa poata fi luat inclusiv la scoala in anumite zile, sa aiba performante suficient de puternice pentru a rula unele dintre cele mai noi jocuri, iar tastatura sa fie ergonomica.

Oferta de laptopuri second hand este mult mai variata decat cea de produse noi, iar la Interlink toate dispozitivele provin de la producatori renumiti la nivel international: Dell, Fujitsu Siemens, HP, Lenovo. In continuare, iti prezentam cateva modele care costa sub 1.000 de Lei:

1. Fujitsu Siemens S761 - 778 Lei

Specificatii: ecran cu diagonala de 13,3 inch LED Backlight; procesor Intel Core i5 de 2,50 GHz (3,20 GHz in modul turbo); 8 GB RAM DDR 3; 320 GB SATA; greutate 1,8 kg;

2. Dell Latitude E6420 - 863 Lei

Specificatii: ecran cu diagonala de 14 inch LED Anti-glare; procesor Intel Core i5 de 2,50 GHz (3,20 GHz in modul turbo); 4 GB RAM DDR 3; 320 GB SATA; greutate 2,07 kg;

3. Fujitsu Lifebook P771 - 899 Lei

Specificatii: ecran cu diagonala de 12,1 inch LED Anti-glare; procesor Intel Core i7 de 1,50 GHz; 4 GB RAM DDR 3; 160 GB SATA; greutate 1,4 kg.