Record istoric în aviația stratosferică: Un dirijabil „solar” a finalizat cu succes un zbor continuu de 12 zile. Imagini inedite cu SE2

Compania americană Sceye, specializată în sisteme de platforme la mare altitudine (HAPS) pentru telecomunicații și monitorizare ambientală în timp real, a anunțat finalizarea cu succes a unui zbor istoric în stratosferă, la aproximativ 15.800 de metri altitudine, marcând un progres important în dezvoltarea unei noi infrastructuri globale.

În cadrul programului Endurance, noul dirijabil „SE2” alimentat cu energie solară a parcurs aproximativ 10.300 km, zburând din New Mexico până în apele internaționale din largul coastelor Brazil. Misiunea, lansată pe 25 martie 2026, a stabilit un record de peste 12 zile de zbor continuu în stratosferă, potrivit Interesting Engineering.

Pe durata misiunii, sistemul a reușit să rămână staționar deasupra unor zone selectate timp de peste 88 de ore, inclusiv un ciclu complet zi-noapte deasupra New Mexico și trei cicluri consecutive în largul Braziliei. De asemenea, platforma a demonstrat capacitatea de a-și menține poziția și altitudinea într-o rază de doar 1 kilometru.

› Vezi galeria foto ‹

Zbor de peste 12 zile în stratosferă: pas major pentru infrastructura viitorului

Programul Endurance a continuat rezultatele obținute în 2024, când Sceye a reușit pentru prima dată să mențină alimentarea continuă în stratosferă pe parcursul unui ciclu complet zi-noapte. Sistemul utilizează energie solară pe timpul zilei pentru a încărca baterii care asigură funcționarea pe timpul nopții, reușind astfel să „închidă bucla de energie”.

„Acesta este pasul decisiv pentru transformarea stratosferei într-un nou strat de infrastructură”, a declarat Mikkel Vestergaard Frandsen, fondator și CEO al companiei. Potrivit acestuia, capacitatea de a menține platforme în aer pentru perioade îndelungate permite furnizarea de conectivitate persistentă și monitorizare în timp real în zone unde tehnologiile actuale nu pot ajunge.

În timpul zborului, Sceye a validat și alte sisteme esențiale, inclusiv controlul presiunii și designul structurii vehiculului, realizată integral intern. Datele colectate vor permite companiei să avanseze către zboruri de durată mult mai mare, de ordinul lunilor sau chiar anilor.

„Turn de telefonie mobilă în cer”

Totodată, compania a prezentat recent SceyeCELL, o antenă inovatoare descrisă drept un „turn de telefonie mobilă în cer”, capabilă să ofere conectivitate de mare viteză la scară largă direct din stratosferă.

Următorul pas pentru Sceye este lansarea primelor zboruri de test pre-comerciale, programate pentru această vară, inclusiv o misiune în Japan, unde compania își propune să demonstreze integrarea cu rețeaua SoftBank Corp. și utilizarea tehnologiei în situații de urgență și dezastre naturale.

Fondată în 2014, Sceye își propune să revoluționeze conectivitatea globală și monitorizarea mediului, poziționându-se ca lider în industria platformelor stratosferice.