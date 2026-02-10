Rețelele sociale sunt inundate de clipuri cu bărbați care încearcă să „agațe” femei: Le filmează cu ochelari smart, fără știrea lor

Ochelari inteligenți Ray Ban cu cameră video încorporată. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Rețelele sociale, în special TikTok și Instagram, sunt tot mai populate de videoclipuri în care bărbați se filmează abordând femei în spații publice - aeroporturi, magazine, piețe sau pe stradă - cu scopul de a flirta cu ele sau de a le cere numărul de telefon. Deși astfel de comportamente nu sunt noi, experții avertizează asupra unei evoluții periculoase: folosirea ochelarilor inteligenți pentru a filma femei fără consimțământul lor, în vederea creării de conținut online misogin.

În centrul fenomenului se află așa-numiții „manfluenceri” – creatori de conținut care se adresează în principal bărbaților.

Dacă unii oferă sfaturi aparent inofensive despre fitness sau dezvoltare personală, alții produc conținut în care femeile sunt prezentate ca „trofee”, „cuceriri” sau „recompense”.

Mulți dintre acești bărbați se filmează din perspectiva proprie în timp ce interacționează cu femei, iar clipurile ajung să strângă sute de mii sau chiar milioane de vizualizări, atrăgând adesea comentarii misogine.

Femeile află direct de pe internet că au fost filmate cu ochelari smart, fără să știe

Mai multe femei au povestit pentru CNN experiențe traumatizante în care au fost abordate de bărbați care păreau prietenoși, doar pentru a descoperi ulterior că interacțiunea fusese filmată pe ascuns cu ajutorul unor ochelari smart.

În unele cazuri, femeile au aflat abia după ce clipurile au devenit virale, fiind recunoscute pe stradă de străini sau contactate de cunoștințe care le-au văzut online. Chiar și atunci când au refuzat explicit sau nu și-au exprimat consimțământul, materialele au fost publicate.

Specialiștii atrag atenția că ochelarii inteligenți, care arată aproape identic cu ochelarii obișnuiți, amplifică dezechilibrul de putere dintre bărbați și femei în spațiile publice. Potrivit expertei feministe Stephanie Wescott, aceste tehnologii transmit mesajul că femeile pot fi observate, înregistrate și expuse fără știrea lor, ceea ce subminează autonomia corporală și dreptul de a exista liber în spațiul public.

De multe ori, femeile nu reușesc să convingă autoritățile să intervină

Deși producătorii de ochelari smart, precum Meta, susțin că dispozitivele includ lumini LED care indică înregistrarea și interzic utilizarea abuzivă prin termenii de utilizare, femeile intervievate spun că nu au observat niciun semn că ar fi fost filmate. Mai mult, există accesorii ușor de procurat online care pot bloca aceste semnale vizuale.

Din punct de vedere legal, situația este complicată. În multe țări, inclusiv în Statele Unite și Marea Britanie, filmarea în spații publice este permisă fără consimțământ, însă lucrurile se schimbă atunci când materialele sunt distribuite online, mai ales în scop comercial.

Chiar și așa, mai multe victime au relatat că autoritățile le-au spus că nu pot interveni, iar eliminarea clipurilor a fost posibilă doar după sesizări repetate către platformele de social media.

Organizațiile feministe avertizează că acest fenomen reprezintă o nouă formă de încălcare a vieții private și de umilire publică a femeilor, motivată adesea de dorința de profit.

Clipurile virale sunt monetizate și folosite ca instrumente de promovare pentru diverse afaceri, de la cursuri de „coaching” până la suplimente sau alte produse. În acest context, activiștii cer actualizarea legislației pentru a răspunde noilor amenințări generate de tehnologie.