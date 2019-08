HOROSCOP 18 august. Taurii au rezultate promițătoare. Berbecii primesc oferte de nerefuzat

Horoscop Berbec. Ţi se face o ofertă care sună bine, la prima vedere, dar ceva îţi spune să nu o accepţi. Fricile te trag înapoi, nu te lasă să mergi în direcţia tocmai deschisă, ca şi cum ai presimţi că în spatele aparentelor bune intenţii s-ar ascunde şi altceva. Ar fi bine să te mai gândeşti, să nu refuzi chiar din prima, ci eventual să ceri câteva zile de răgaz, ca să analizezi problema pe toate feţele. Dacă spui nu fără drept de apel, s-ar putea, peste o vreme, să regreţi că ai fost atât de tranşant şi că nu ai mai lăsat loc de întoarcere, ca atare mai aşteptă, mai amână unele decizii. Ar putea fi o propunere profitabilă pentru tine, chiar dacă nu îţi dai seama acum.

Horoscop Taur. Priveşti deja spre capătul unui proiect la care îţi aduci contribuţia cu multă pasiune şi parcă întrevezi deja rezultatele promiţătoare. Eşti din ce în ce mai motivat să grăbeşti pasul acum, spre final de capitol, pentru că ai ambiţii mari şi vrei ca totul să iasă perfect! Eşti pe drumul cel bun spre un succes total şi eşti mândru de ceea ce clădeşti prin forţe proprii, dar ai grijă să nu scazi ritmul tocmai acum, pe ultima sută de metri. Nu fi încă atât de sigur pe succes, până ce nu pui şi ultimul punct la această acţiune. Deocamdată merge bine, dar pentru că te bazezi deja pe reuşită, dacă scapi ceva din vedere tocmai acum?

Horoscop Gemeni. Pentru a echilibra o situaţie tulburată, e bine să începi cu lucrurile mărunte, să nu te concentrezi direct la cele mai complicate probleme. Le vei rezolva şi pe ele, dar mai întâi ai starea potrivită pentru a te ocupa de mărunţişuri, de fleacuri, de detaliile aparent nesemnificative, dar care te ţin pe loc. Sunt multe şi mărunte, ca atare apleacă-te asupra lor, una câte una, pas cu pas, şi dacă reuşeşti să ştergi de pe listă, dintr-un foc, mai multe astfel de puncte minore, ai să vezi că cele care rămân par dintr-o dată mult mai puţine şi mai uşoare. Scapă deci cât mai repede de chestiunile aparent banale.

Horoscop Rac. Chiar daca schimbarile pe care le asteptai nu survin cu surle si trambite, adica nu se petrece nimic spectaculos, ai incredere in ele. Uneori, nu e nevoie de ceva iesit din comun pentru ca viata ta sa se transforme, ci poti merge pe un teren bine cunoscut, fara nimic nou in peisaj, dar numai ce descoperi la un moment dat ca sensul e altul. Fa la fel si acum, lasa-te dus de normalitatea lucrurilor, dar sperand ca acest drum sa duca la acel etaj nou la care speri. Nu pretinde si nici nu visa evenimente speciale, pentru ca viata ta se schimba in cel mai banal ritm si mod, tocmai pentru a nu-ti da peste cap firescul cotidian.

Horoscop Leu. Nedreptatea unora te transformă într-un militant fervent pentru a demonstra care e realitatea. Nu suporţi să-i vezi pe alţii că obţin ceva fără să merite sau că sunt apreciaţi pentru munca altora, mai ales că tu cunoşti adevărul, dar nu poţi doar să spui, ci să şi dovedeşti! Luptă să scoţi la iveală adevărul pe cele mai corecte căi şi nu te lăsa până ce nu obţii victoria cinstită în situaţia de faţă. Oameni care mint, care înşeală, care calcă strâmb vor exista întotdeauna, nu-i poţi tu elimina şi nici schimba în bine, dar nu trebuie să-i tolerezi în preajma ta. Dacă iubeşti adevărul, scoate-l la lumină prin orice mijloace!

Horoscop Fecioara. Uneori, cele mai bune idei nu apar dintr-o discuţie armonioasă şi calmă cu cei din jur, ci din conflicte aprinse. Nu te teme nici de critici, nici de comentariile acide, ci stai un pic şi chibzuieşte la varietatea de idei care apar prin asemenea divergenţe. Ba chiar e bine să le amplifici, să torni gaz pe foc la o eventuală discuţie în contradictoriu, deoarece animozităţile te stimulează să-ţi pui şi mai mult mintea şi imaginaţia la contribuţie. Nu-i privi pe cei care nu sunt de acord cu tine ca pe nişte inamici, ci ca pe nişte surse de inspiraţie ce te îndeamnă să cauţi idei şi mai bune.

