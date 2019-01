HOROSCOP 2019, cu Ioan Burculeț. Destinul României își arată colții, luna ianuarie vine cu schimbări importante

HOROSCOP 2019. Astrologul Ioan Burculeț prezintă preziunile astrelor pentru România în 2019. Se anunță un an extrem de complicat, cu fenomene extreme.

HOROSCOP 2019 Romania a pasit in anul 2019 din primele zile ca forma de manifestare cu momente de liniste pentru doar cateva zile.

HOROSCOP 2019 Dincolo de Eclipsa de Soare care va avea loc in prima saptamana din acest an, ulterior se vor desfasura prin aspectele astrologice, ceea ce inseamna in termeni de specialitate si nu numai, Eclipsa de Luna din 21 Ianuarie a.c. ora 7:15’ Bucuresti.

HOROSCOP 2019 Vor fi doua momente importante ca desfasurare in decursul anului 2019 si prima etapa se deruleaza in luna Ianuarie, ulterior a doua etapa va prinde contur in luna Septembriea.c. care va contribui cu un bolcaj financiar, o perioada scurta pentru tara noastra, insa nu cum a fost primul trimestru din anul vechi 2018, cand aspectele financiare au inceput sa isi revina doar dupa luna Mai si circuitul finantelor a intrat cat de cat in normalitate. Raman uluit cand majoritatea expertilor anuntau in previzionarea lor un an prolific financiar 2018 pentru Romania, insa lucrurile dupa cum s-au vazut nu au fost asa. De altfel si la finalul anului, in predictiile lor pentru 2019, astrologi, numerologi, clarvazatori anuntau un an dificil pentru Romania lui 2019, cu acel element de criza. Ei bine am ramas dezamagit de aspectul politizarii astrologiei in media nationala. Dupa mine este aberant, insa nu este treaba mea in calitate de specialist sa ma pronunt asupra deciziilor altora cum interpreteaza si “influenteaza” acest “ceas elvetian” numit astrologie si care transpune prin aspectele din harta astrologica valorile timpului si evenimentleor viitoare sau pentru un moment dat atat din viitor cat si din trecut! Un celebru astrolog in studiile lui enunta: “planetele trebuiesc privite cu respect pentru a nu se intoarce efectul lor – simbolistica – impotriva ta!”

HOROSCOP 2019 Eclipsa de Luna va contura un interval intre 8 – 30 Ianuarie a.c. dificil in care principalul eveniment care va avea loc in tara noastra va fi o accidentare in masa. Oameni care pot fi afectati de catre deciziile luate prin inscrisuri si sectorul comunicatiilor, transportatorilor, posta, corespondenta vor fi afectate cu siguranta, comunicare indiferent de mijloacele folosite.

HOROSCOP 2019 La prima vedere inceputul de luna a anului 2019, Ianuarie, pare linistita daca privim in ansamblul ei Revolutia Lunara din 11 Ianuarie a.c. Vorba straveche: “Totul este lapte si miere!” cu toate acestea lucrurile si evenimentele nu vor sta asa. Daca in ultimul trimestru al anului 2018 Destinul Romaniei si-a aratat “coltii” deciziile financiare pe care le enuntasem din 30 Noiembrie 2018 la un post tv; in plan astrologic nu aveau sa se evidentieze schimbarile majore pentru nu existau parametrii intensitatii! Ceea ce trebuie sa stim, este ca din prisma astrologiei perioada 17 Octombrie 2018, final de luna Septembrie 2019, jocurile de culise si “revolutia” subterana, vor fi principalii factori de influentare cu predilectie lunile Octombrie, Noiembrie, Decembrie 2018 dar si Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie 2019 pentru ca din luna Mai a.c. aceste elemente nuantate de conjunctia Luna Neagra Uranus se vor estompa si nu vor mai avea putere catre ultimul trimestru al anului 2019 ca forma de manifestare!



HOROSCOP 2019 Se pare la prima analiza ca tara noastra nu va avea acele nuante de protectie in planul divinitatii si sa ne pazeasca universul de un cutremur in prima parte a fenomenului numit eclipsa pentru ca da ne ducem ca si in cazul Italiei dupa cum mentionam la in acea perioada August, Septembrie 2016 cand am prezis cele 2 cutremure din Italia, ulterior avalansa de la inceputul anului 2017 cand au murit si doi romani in Italia. Ei bine acele forme de accidentari in masa au fost vizibile, identice cu ceea ce s-a intamplat in anul 2018 pe autostrada, cand o cisterna a explodat si mai mult ulterior in luna Septembrie 2018 un pod s-a prabusit si au scos la suprafata elementul de accidentare in masa, mentionat la vremea respectiva la alt post tv. Nu pot uita accidentarile in masa din Regatul Unit, acolo unde de-a lungul anului 2017 au avut loc atentatele teroriste unul dupa celalalt.

HOROSCOP 2019 Astrologic aceste doua tari aveau sa se confrunte pe o perioada mai lunga cu acest element de negativitate! Ei bine, revenind la tara noastra, avem noroc ca intensitatea poate fi majora doar pentru luna Ianuarie si Septembie 2019 momente in care se pot produce adevarate schimbari si scindari. Elementul care va afecta tara noastra va avea legatura cu elementul imprevizibilitate ceea ce poate fi greoi de anticipat si focusat chiar si de catre autoritati, adica in traducere atunci cand ne suprind evenimentele fara sa avem ce face! Exploziile, focul, suicidurile prin folosirea armelor de foc din doatare din partea entitatilor care au labilitatea psiho-emotionala sau care pot utiliza armele de foc pentru a se razbuna sau a-si face “dreptate” sunt doar cateva aspecte care pot contribui la un tablou nu cu totul atat de placut pentru fiecare dintre noi. Si tot acest element al imprevizibilitati pot aduce in prim plan probleme la sistemul energetic national mai mult sau mai putin pentru prima luna din an, asa ca o pana de curent, faptul ca localitati pot ramane fara curent sau ca undeva in apropierea granitelor noastre pot avea loc incidente nucleare sunt cele mai vizibile elemente din harta natala a Romaniei care sa aduca fenomenul de accidentare in masa.

Mai multe, pe kfetele.