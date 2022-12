Horoscop 2023 cu Cristina Demetrescu. Berbecii şi Taurii au multe oportunităţi, Scorpionii scapă de plăţile karmice

Astrologul Cristina Demetrescu a făcut astrograma finalului de 2022 şi a anului care vine pentru toate zodiile.

Cristina Demetrescu a apreciat că urmează un an bun pentru România, chiar dacă apariţia Lunii Negre va disloca plăţi karmice care ne trag în jos.

Horoscop 2023 cu Cristina Demetrescu pentru Berbec

Berbecul e într-o ipostază bună a vârstei. Trebuie să își găsească independența. Sunt unii Berbeci care nu se regăsesc în ceea ce fac acum şi au nevoia să se regăsească pe sine. Saturn stă într-o casă bună până în martie anul viitor. Berbecii au un an 2023 norocos și plin de oportunități. Berbecul este programat să fie un om independent. La 20 de ani însemană să se desprindă de familie. La 45 de ani este vorba de schimbarea de job, de gașcă. Adică, renunță la ceva și intră într-o altă zonă de interes. Pe final de an, au zile bune la capitolul sănătate. Cei care pleacă de acasă des, să fie mai atenți la casele lor. Să nu lase lucruri de valoare nesupravegheate. Cei care călătoresc s-ar putea să fie dezamăgiți de resorturile unde au ajuns.

Horoscop 2023 cu Cristina Demetrescu pentru Taur

Este a doua zodie norocoasă din horoscop. E o zodie financiară și se desprinde de Uranus, care a adus foarte mult imprevizibil, iar Taurul este foarte calculat și trebuie să știe ce are în cămară. Au oportunități de muncă. Taurul este muncitor sau așa, mai venusieni, mai comozi. Pot ajunge în poziții de conducere. Cei care nu știu de ce au probleme de sănătate vor afla ce au, alții închid niște conflicte. Marele benefic va veni din luna mai încolo și pentru Taur. O să fie și mâncare și bani se vor mai potoli și fluctuațiile bancare și ale valutelor. Trebuie să fie atenți la ce se întâmpla acum. E crucea dublă care zăpăcește lucrurile și ne face haotici, dar crează două direcții. Poate să aiba două joburi sau să facă ceva în paralel. Adică să nu-și dea demisia, pentru a nu ajunge in criză.

Horoscop 2023 cu Cristina Demetrescu pentru Gemeni

Sunt sub auspiciul lui Marte-retrograd și sunt obosiți. Sunt măcinați de lucurile mici și mărunte. Poate să fie o problemă presantă care îi preocupă. Sunt planete pe zodii duble, iar agenda se umple și devenim superficiali în toate. Plecăm în mai multe direcții. Marte-retrograd e până pe 13 ianuaire, dar gemenii suferă cel mai mult și îi agită și pe alții. Este protejat, poate sta de vorbă, dar sunt probleme de sănătate, la el sau la familie, dar întâlnește oameni potriviți care îl ajută. În mai-iulie se încheie problemele de sănătate. Au o perioadă de creștere profesională, mai ales la cei care nu au studii. Cei care sunt pregătiți și au deja o școală și experiență, pot fi invitați de alți oameni să ocupe poziții mai importante sau să fie „front man” la concursuri premii, adica să capete faimă. Li se propun lucruri dacă au un background. Dar nu se pot bucura din cauza lui Marte-retrograd. Gemenii le văd numai pe cele negre

Horoscop 2023 cu Cristina Demetrescu pentru Rac

Sunt într-o perioadă de transformare, durează până la anul. Ca stare de spirit, este agitație, e luna neagră până pe 8 ianuarie. Se odihnesc mai greu, sunt mai obosiți, dar ar trebui să fie foarte atenți. Sunt domenii noi de activitate, schimbări administrative. Pot călători, au planetă bună, Jupiter în Pești. Ea ne ajută pe toți, e într-o poziție spirituală, cei care se roagă au succes. E o chestie care se reptă, dar nu prea des, și care te duce departe să ți se întâmple o minune. E o ipostază de călătorie. Racul nu e expansiv, stă mai mult în casa lui. În prezent, toate planetele arată nevoie de căutare. După 8 ianaurie, luna neagră iese din zodia Racului.

Horoscop 2023 cu Cristina Demetrescu pentru Leu

Este o perioada karmică ce se închide, mulți se plâng de anxietăți, dar care sunt false. Sunt într-o perioadă elevată, într-o poziție înaltă, de schimbare. Este o zodie conservatoare, sunt oameni care stau de ani de zile într-o instituție. Acum au oportunități pe care trebuie să le ia în calcul. Călătorind înțelegi anumite lucruri, nu e vorba doar de a rămâne. Pentru unii, înseamnă plecare, pentru alții funcții de conducere. Prost stau la zona conjugală, acolo sunt tensiuni. Mai ales persoanele apropiate care nu îl susțin pe nativul Leu. El trebuie să fie mai vocal, pentru că în general este blocat. Este o perioadă în care oamenii sunt forțați. Unii vor spune, „eu de mâine fac asta. Este perioadă bună financiar, dar Leul intră în schimbări capitale mai ales pentru cei care nu suporta schimbarea. Este vorba de casă, loc, ocupație, stare civila. Vor fi foarte multe schimbări.

Horoscop 2023 cu Cristina Demetrescu pentru Fecioara

Unii au avut tensiuni legate de job, de cariere, să nu se mai regăsească. Au avut câteva schimbări la capitolul destin și au nevoie de înțelegere. Marte-retrograd vine pe zona de carieră. Nici Fecioara nu e o zodie comodă, se teme, dar anul viitor va prinde curaj. Anul viitor va uita de frică și va trece la schimbări. Pot fi schimbări și în plan personal. Asta pentru că, atunci când iei o decizie și faci o schimbare, faci schimbări pe tot spectrul. Pot vinde o casă, pleacă într-un loc, va intra Saturn în Pești, e o zodie care vorbeste de planul medical. Vor face ceva din curaj, dar și din nebunie. Fecioara poate merge într-o astfel de direcție. Își rezvolă problemele legate de familie, iar când ceva le nemulțumeste, să schimbe. Este vorba de ocupație în plus care să aducă alți bani în afară de salarii.

Horoscop 2023 cu Cristina Demetrescu pentru Balanță

Anul viitor intra într-o karmă pe zodia Balanței. Ar fi corect să ia decizii de schimare până la anul, pentru că se vor suprapune palnuri. În ultima perioadă, profesional a fost mai prost. Se pot angaja și acum, au planetă bună la sfîrșit de an. Destinul de renunțare aduce și curaj. Nu au perioadă bună în relația cu străinătate. Sunt blocaje. Vor avea schimbari și în plan sentimental. Aceste planete sunt modificări în relații. Ori se închid, ori încep.

Horoscop 2023 cu Cristina Demetrescu pentru Scorpion

Zodia care duce karma în spate. Ultimul an a fost mai dificil. 6-7 luni mai avem această ipostază a karmei în Scorpion, dar aduce și curățări. Au nevoie de susținere și ajutor. Finalul de an nu îi prinde în ipostaze bune vizavi de călătorii în străinătate. Sunt și cheltuieli din trecut, citații, amenzi, taxe. Îi deranjează destul de tare, vin cheltuieli peste cheltuieli. Acestea vor mai dura până în ianuarie, iar bugetul va fi afectat. Deci, vor călători mai aproape. Au un an foarte bun la job. Dar și a ideii de a te regăsi în ceea ce-ți place să faci. Este oboseală multă, iar mulți pierd energii în activități care nu ne motivează, doar ne consumă, nu ne încarcă. Banii pe care îi pierd sunt de multe ori ca niște taxe pe care oamenii le plătesc atunci când nu își dau seama că trebuie să facă o schimbare. Universul nu stă după tine, iar atunci cand apar aceste pagube, trebuie să ne gândim de unde vin.

Horoscop 2023 cu Cristina Demetrescu pentru Săgetător

Avem Venus, Mercur avem planete, ei trebuie să se simtă optimiști. Destinul e orientat către activitate și muncă foarte multă. Lucruile merg greu, dar asta trebuie să facă. Este o zodie care apreciaza libertatea și pe care nu o are în prezent. Are sacrificii de făcut pentru alții, prieteni, familie. Ei trebuie să răspundă bine la toate. Probleme mari de la Marte-retrograd din Gemeni. Săgetatorul încasează cel mai mult. Intră în conflicte și războaie și să socotească mai bine ce fac și spun. Au probleme cu banii, deci nu e timpul pentru decizii investiționale majore. Urmerază un an bun pentru copii, Jupiter în Berbec îi va activa.

Horoscop 2023 cu Cristina Demetrescu pentru Capricorn

Tensiuni ceva mai mari la sfârșit de an. Nativii zodiei nu înțeleg de ce nu se simt bine. Nu e bine să se lupte cu morile de vânt în această perioadă. Ar trebui să se axeze pe probleme de casă, de familie. Unii își schimbă casa, alții își măresc familia. Sunt schimbari majore și pe parte sentimentală. Mai multă atenție pentru cei care fac investiții, legat de bani și cheltuieli, pentru că pot scăpa de sub control. Este o perioadă foare bună pentru studii, în următorii 2 ani. Trebuie să fie atenți la sănătate în perioada aceasta. Atenție dacă se merge la schi, vor fi foarte multe fracturi.

Marte-retrograd în Gemeni e periculos, dar se pot evita accidente. Dacă nu e neapărat nevoie să nu forțezi ceva ce te poate duce către rău. Până pe 13 ianaurie direcția e foarte proastă, dar poate să fie până în 25 martie, pentru unele zodii.

Horoscop 2023 cu Cristina Demetrescu pentru Vărsător

Mai au de tras, Saturn a fost o lecție pentru ei, un efort. Fiecare să-și escaladeze muntele lui. Ceva probleme de sănătate cărora nu le dau de cap. Pot fi somatice, greu de diagnosticat și trebuie să mergă la mai multe diagnositice. Este pe zona bolilor ușoare. Îi supără de 14 ani pe zona de planetei Pluto. Lucurie se vor mai rezvolva din 2023. Au o perioadă bună financiar. Intră niște bani de undeva. Să-și caute locul. Unii poate trebuie să plece de acasă sau poate au lucuri de învățat.

Horoscop 2023 cu Cristina Demetrescu pentru Pești

Trebuie să aibă curaj să facă ceva nou. O călătorie, ceva îndrăzneț. E bine să profite acum. Pot avea și presiune de la Saturn, dar la anul intră în zodia lor și termină o perioadă mai ocultă din viața lor. Zodia Pești nu e foarte bine organizată, dar aceasta planeta-profesor vine în ajutorul lor. Unii se specializează, alții devin mai responsabili. Sunt probleme în familie și între carieră și familie. Poate pentru unii e deranj, dezordine, nu au conformitate, iar în această perioada sunt suprapuneri. Afectiv sunt dezamăgiți, au avut așteptări mari pe casa iubirii și a copiilor. Vor scăpa de acest malefic. Vor avea un an bun financiar, această planetă pe zodia Pești e bună. Este vorba de regăsire, Jupiter în Pești te poate ilumina.

Sursa: realitatea.net