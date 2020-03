HOROSCOP săptămâna 30 martie - 5 aprilie: Surprize pe linie pentru zodii. Ce ți se întâmplă și ție - FECIOARELE au probleme de sănătate

HOROSCOP BERBEC - Vei primi o suma de bani pe care o asteptai de mult. Roadele muncii tale incep sa se vada in sfarsit. Ai o saptamana buna pe toate planurile. Este, de asemenea, o saptamana benefica in zona business, asa ca vei semna cateva contracte noi.

HOROSCOP TAUR - Vei scapa de toate obstacolele care iti stateau in cale, in special pe plan profesional. Ai o noua misiune si te concentrezi in special pe aceasta. Ba chiar ai putea primi si o noua oferta de munca. Fii mai atenta la documentele care iti trec prin mana, ar putea sa-si scape ceva. Starea de sanatate este ok.

HOROSCOP GEMENI - In sfarsit poti rasufla usurata si iti poti lua gandul de problemele care pe apasau de atat de mult timp. Daca esti intr-o relatie, ai putea trece la nivelul urmator. Daca esti singura, ai putea sa-ti intalnesti jumatatea. Apar castiguri financiare la finalul saptamanii.

HOROSCOP RAC - Stai mai bine cu sanatatea si incepi sa primesti mai multe oferte financiare, la job. Stai deoparte de persoanele care iti fac rau si asculta-ti intuitia. Sunt sanse sa pleci intr-o calatorie.

HOROSCOP LEU - Este saptamana ta, asa ca pregateste-te pentru ceva grandios. Primesti o veste buna legata de job sau business. Banii incep sa apara, asa ca bucura-te de ei. Ai insa grija la sanatate. Poti avea cateva probleme cu stomacul la mijlocul saptamanii.

Continuarea AICI.