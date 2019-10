HOROSCOP 9 octombrie. Leii fac ordine în situațiile extreme. Gemenii traversează o perioadă grea

Horoscop Berbec. Nimeresti intr-un mediu in care, altadata, te simteai bine, in largul tau, dar azi planeaza tensiuni care fac foarte dificila comunicarea. Parca ti-ar fi cu totii straini, chiar si oamenii cu care te intelegeai excelent inainte pentru ca lipsesc acele conditii care se cer pentru o conversatie placuta: ascultare reciproca, prietenie sincera, deschidere spre ceilalti. Acum toti isi urmaresc doar propriile interese, si de aceea nu ai nicio placere sa te aliezi cu acesti oameni, pentru ca nu exista nici urma de compatibilitate. Totul e lipsit e armonie in societate.

Horoscop Taur. Nu te mai crampona de lucruri marunte care nu sunt chiar asa cum ai fi dorit. Mai bine iti canalizezi energia spre un scop nou, care are mai mari sanse sa fie atins, decat sa te tot chinui sa duci mai departe acest drum care s-a impotmolit. Uneori, piedicile sunt cel mai bun lucru care ti se poate intampla, semn ca planul in care iti aduci contributia nu are sanse si ar fi mai bine sa te apuci de altceva. Asta trebuie sa faci si tu azi, sa abandonezi acel sens care nu mai vrea deloc sa inainteze si sa alegi un alt tel, mai frumos, mai entuziasmant, mai motivant. Propune-ti altceva, deci!

Horoscop Gemeni. Daca te-ai vedea in oglinda ai plange! Deci hai, schimba fata aceasta cu una vesela si deschisa si ai sa vezi ca aceasta e atitudinea care va schimba tonul zilei. Un zambet larg transmis chiar si unui necunoscut pe strada… un cuvant bun prin care sa faci pe altul sa auda ce-i place… o mana intinsa cu prietenie ca sa arati altcuiva ca nu e singur e ceea ce si tie ti-ar placea sa primesti astazi, nu-i asa? Deci fii tu schimbarea pe care o astepti! E atat de simplu sa transformi o figura posomorata intr-una luminoasa cu un singur gest! Foloseste-te de sansa aceasta cu generozitate si ziua va deveni minunata!

Horoscop Rac. Pune suflet in ceea ce ai inceput, trage tare, implica-te cu adevarat si nu te lasa pana nu duci la indeplinire acest proiect. Nu te gandi neaparat la ceea ce vei obtine la final, ci atat timp cat tu detii mijloacele de a construi acest edificiu, pune si tu umarul serios. Nu spera nici recunostinta, nici recompense, nici aprecieri, ci fa acest lucru pentru ca vrei, pentru ca e o provocare ce iti pune la incercare calitatile. E spre binele tau, pentru satisfactia ta, nu neaparat pentru a demonstra ceva altora, deci nu pretinde ca lumea sa aplaude la final. E posibil sa n-o faca, dar important e sa fii tu multumit cu ce obtii!

Horoscop Leu. Stai si cantareste atent, ca intr-o balanta, argumentele pro sau contra, informatii pe care le detii, senzatiile care te incearca, pentru ca vei reusi sa faci ordine intre situatiile extreme. Chiar daca totul oscileaza intre alb si negru, bine si rau, da si nu, vei reusi sa discerni foarte atent intre toate aspectele diametral opuse si sa iei decizia corecta. Nu te grabi la prima idee care iti vine in minte, mai bine mai aduni detalii inainte de a-ti exprima ultimul cuvant, pentru ca lucrurile se pot schimba si de la o ora la alta, si te vor deruta si mai si. Chibzuieste pe indelete si abia dupa aceea spune ce ai ales.

