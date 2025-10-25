2 minute de citit Publicat la 07:00 25 Oct 2025 Modificat la 07:00 25 Oct 2025

Horoscop pentru weekendul 25-26 octombrie 2025. Energie, claritate și decizii importante. Sursa foto: Getty Images

Descoperă horoscopul complet pentru weekendul 25-26 octombrie 2025 și vezi ce îți rezervă astrele! Aceste două zile aduc echilibru între dorința de relaxare și nevoia de organizare. Sâmbătă este o zi a bucuriei și a socializării, iar duminică energiile astrale ne îndeamnă la introspecție și planificare.

Horoscop pentru weekendul 25-26 octombrie Berbec

Pentru Berbeci, weekendul 25-26 octombrie 2025 vine cu dinamism și dorință de acțiune. Sâmbătă, petrece timp cu prietenii sau planifică o escapadă spontană. Duminică, canalizează energia spre ordine și claritate interioară. Evită discuțiile aprinse.

Horoscop pentru weekendul 25-26 octombrie Taur

Taurii au parte de un weekend calm, perfect pentru relaxare. Lasă grijile profesionale deoparte și ocupă-te de confortul personal. Duminică, o conversație sinceră cu o persoană dragă poate aduce liniște sufletească.

Horoscop pentru weekendul 25-26 octombrie Gemeni

Gemenii se bucură de o stare pozitivă și de conexiuni frumoase. Este momentul ideal pentru întâlniri, proiecte creative sau o mică aventură. Duminică, un sfat primit îți poate deschide o perspectivă nouă.

Horoscop pentru weekendul 25-26 octombrie Rac

Racii primesc energie bună în plan personal. Sâmbătă, lasă-ți emoțiile să te ghideze și bucură-te de timpul petrecut acasă. Duminică, e o zi potrivită pentru planuri de viitor și conversații profunde.

Horoscop pentru weekendul 25-26 octombrie Leu

Leii sunt vedetele acestui weekend! Farmecul personal este la cote înalte, iar sâmbătă se anunță plină de momente plăcute. Totuși, duminică pot apărea mici tensiuni – răbdarea este cheia.

Horoscop pentru weekendul 25-26 octombrie Fecioară

Pentru Fecioare, horoscopul din 25-26 octombrie 2025 anunță o perioadă de relaxare. Profită de weekend pentru a-ți reîncărca bateriile. Duminică, apare nevoia de ordine și planificare – ideală pentru organizarea săptămânii viitoare.

Horoscop pentru weekendul 25-26 octombrie Balanță

Balanțele pot simți nevoia de echilibru între muncă și odihnă. Sâmbătă e perfectă pentru distracție, dar duminică trebuie evitate discuțiile tensionate cu partenerul. Ascultă-ți intuiția!

Horoscop pentru weekendul 25-26 octombrie Scorpion

Scorpionii primesc vești bune în plan personal sau profesional. Sâmbătă este o zi norocoasă pentru începuturi noi, iar duminică se recomandă prudență și claritate în decizii.

Horoscop pentru weekendul 25-26 octombrie Săgetător

Pentru Săgetători, energia astrală aduce impulsuri creative și dorință de libertate. Totuși, duminică pot apărea neînțelegeri minore în familie – comunicarea deschisă va rezolva totul.

Horoscop pentru weekendul 25-26 octombrie Capricorn

Capricornii simt nevoia de stabilitate și siguranță. Sâmbătă este ideală pentru relaxare, iar duminică pentru planuri serioase. Nu te teme să spui „nu” dacă simți că e nevoie.

Horoscop pentru weekendul 25-26 octombrie Vărsător

Vărsătorii trăiesc un weekend plin de inspirație. Sâmbătă pot apărea ocazii neașteptate în dragoste sau carieră. Duminică, e bine să te odihnești și să eviți deciziile impulsive.

Horoscop pentru weekendul 25-26 octombrie Pești

Peștii se bucură de un weekend liniștit. Sâmbătă aduce armonie în relații, iar duminică este momentul perfect pentru meditație sau activități artistice. Ascultă-ți vocea interioară.